    Baird sicher: DIESE Lithiumaktie geht durch die Decke!

    Baird ist der Ansicht, dass steigende Lithiumpreise und eine robuste Nachfrage für weiteres Aufwärtspotenzial bei Albemarle sorgen werden – selbst nach der beeindruckenden Kursrallye der vergangenen zwölf Monate.

    Foto: Rodrigo Abd / AP - dpa

    Die Investmentgesellschaft stufte den Chemiekonzern von Neutral auf Outperform hoch. Baird-Analyst Ben Kallo hob zudem sein Kursziel an und erhöhte es von 113 auf 210 US-Dollar.

    Die Aktie von Albemarle ist im vergangenen Jahr bereits um 76 Prozent gestiegen. Kallos neues Kursziel impliziert dennoch ein weiteres Kurspotenzial von rund 33 Prozent.

    Der Analyst begründete sein Kursziel mit den kurzfristigen Angebots- und Nachfrageverhältnissen, Albemarles Exponierung gegenüber dem chinesischen Markt sowie der jüngsten Stärke in den Endmärkten für Energiespeicher.

    Ein zentraler Auslöser für die Hochstufung ist der jüngste Anstieg der Lithiumpreise, die inzwischen bei über 15 US-Dollar pro Kilogramm liegen – nach 11 US-Dollar noch vor einem Monat. Dieser Preisanstieg sei laut Kallo auf eine starke Nachfrage aus dem stationären Speichersegment sowie auf eine Rationalisierung des Angebots in China zurückzuführen.

    Albemarle

    +2,42 %
    +12,67 %
    +24,08 %
    +73,20 %
    +74,92 %
    -29,15 %
    -13,23 %
    +211,38 %
    +725,07 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167

    "Wir erwarten kurzfristig keine Abschwächung der Nachfrage nach Energiespeichern und weisen darauf hin, dass Albemarles Geschäft stark von steigenden Lithiumpreisen profitiert, insbesondere nach den zuletzt umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen", schreibt Analyst Kallo.

    Neben der anhaltend hohen Lithium-Nachfrage lobte der Analyst zudem Albemarles starke Positionierung in mehreren Märkten mit verteidigungsfähigen Geschäftsmodellen. Dazu zählt unter anderem das Katalysatorgeschäft, das laut Kallo über eine stabile Nachfrage verfügt und ebenfalls ein Segment ist, das Anleger im Portfolio halten sollten.

    Darüber hinaus verschafft die Struktur des Brommarktes Albemarle eine Preissetzungsmacht, wodurch das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich Preise erhöhen konnte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Albemarle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 138,1EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Krischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
