    Nur noch kleine Gewinne nach starkem Jahresbeginn

    • US-Börsen zeigen nach starkem Jahresstart Vorsicht.
    • Dow Jones und S&P 500 erreichen neue Rekordmarken.
    • Kursgewinne halten sich nach Höchstständen in Grenzen.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken, die Kursgewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

    Der Dow gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 49.533 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 6.949 Zählern. Auch der Nasdaq 100 lag moderate 0,1 Prozent im Plus bei 25.657 Punkten./bek/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
