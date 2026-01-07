    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Mittwoch gesunken, aber stabil geblieben.
    • Brent bei 60,44 USD, WTI bei 56,64 USD gefallen.
    • Trump kontrolliert venezolanisches Öl, 30-50 Mio. Barrel.
    Ölpreise geben weiter nach
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet 60,44 US-Dollar. Das sind 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Februar sank um 49 Cent auf 56,64 Dollar.

    Am Vortag waren die Ölpreise noch deutlich stärker unter Druck geraten. Die Notierung für Brent-Rohöl aus der Nordsee hatte mit der Spekulation auf ein steigendes Angebot aus dem ölreichen Venezuela zeitweise rund zwei Dollar je Barrel nachgegeben.

    US-Präsident Donald Trump griff nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sicherte sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Er selbst werde die Einnahmen aus dem Verkauf des Öls kontrollieren, schrieb Trump weiter.

    Die Beschlagnahme eines Öltankers unter russischer Flagge am Mittwoch durch das US-Militär hat am Ölmarkt vorerst keine größeren Preisbewegungen ausgelöst. Der Zugriff im Nordatlantik sei wegen "Verstößen gegen US-Sanktionen" erfolgt, teilten die US-Streitkräfte mit. Dem "Wall Street Journal" zufolge wollte der Tanker ursprünglich in Venezuela anlegen und soll derzeit ohne Fracht unterwegs sein./jkr/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
