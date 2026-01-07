Buy or Goodbye?
SAP, Nestle, Bayer und Beiersdorf – Die Analystenstimmen des Tages
SAP, Nestle, Bayer und Beiersdorf: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- Barclays senkt SAP-Kursziel auf 270 Euro, bleibt optimistisch.
- Jefferies reduziert Nestle-Kursziel auf 76 Franken, hält.
- Barclays hebt Bayer-Kursziel auf 45 Euro, positive Aussichten.
Barclays senkt das Kursziel für SAP
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von
Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb
Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für SAP reduzierte er
aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027.
Jefferies senkt das Kursziel für Nestle
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein.
Barclays hebt das Kursiel für Bayer an
Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie der Leverkusener berge kurzfristiges
Aufwärtspotenzial mit der erwarteten Beilegung anhängiger Rechtsstreitigkeiten, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit steigenden Absatzprognosen
für das Nierenmedikament Kerendia und höheren Margen im Bereich CropScience. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein
Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.
Bernstein Research stuft Beiersdorf auf "Outperform"
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen
Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein
Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)