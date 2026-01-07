Börsen Start Update
Börsenstart USA - 07.01. - Dow Jones schwach -0,19 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 49.374,32 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Amgen +2,81 %, Merck & Co +1,87 %, The Home Depot +1,25 %, Johnson & Johnson +1,18 %, NVIDIA +1,16 %
Flop-Werte: Caterpillar -2,34 %, JPMorgan Chase -2,25 %, Nike (B) -2,09 %, Walmart -1,91 %, Unitedhealth Group -1,47 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.671,22 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Intel +6,92 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,63 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,70 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,36 %, Amgen +2,81 %
Flop-Werte: Western Digital -10,67 %, Seagate Technology Holdings -9,47 %, CoStar Group -6,97 %, Monolithic Power Systems -3,98 %, Microchip Technology -3,64 %
Der S&P 500 steht bei 6.950,14 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Intel +6,92 %, Healthpeak Pptys +4,95 %, Eli Lilly +4,63 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,63 %, Valero Energy +4,59 %
Flop-Werte: Western Digital -10,73 %, Skyworks Solutions -10,44 %, Seagate Technology Holdings -9,47 %, First Solar -8,04 %, CoStar Group -6,97 %
