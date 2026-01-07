Western Digital Aktie verliert deutlich an Wert - 07.01.2026

Die Western Digital Aktie notiert aktuell bei 167,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,09 %, geht es heute bei der Western Digital Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +73,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +25,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +25,39 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,39 % 1 Monat +28,07 % 3 Monate +73,68 % 1 Jahr +297,90 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,10 Mrd.EUR € wert.

An der Wall Street dominierten am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,62 Prozent auf 6.945 Punkte. Es gab 378 Gewinner und 122 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. 64 neuen 52-Wochen-Hochs standen sieben Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,15 Punkte auf 14,75 Zähler. Die obersten drei Plätze im Performance-Tableau des S&P 500 belegten nachrichtenlos die Papiere der Speicherchip-Herstell...

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.