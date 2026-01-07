    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestern Digital AktievorwärtsNachrichten zu Western Digital

    Besonders beachtet!

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Western Digital Aktie verliert deutlich an Wert - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Western Digital Aktie bisher Verluste von -10,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie verliert deutlich an Wert - 07.01.2026
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

    Western Digital aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.01.2026

    Die Western Digital Aktie notiert aktuell bei 167,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,18  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,09 %, geht es heute bei der Western Digital Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.711,59€
    Basispreis
    17,33
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.451,06€
    Basispreis
    19,09
    Ask
    × 13,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +73,68 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +25,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +25,39 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Western Digital Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,39 %
    1 Monat +28,07 %
    3 Monate +73,68 %
    1 Jahr +297,90 %

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,10 Mrd.EUR € wert.

    US-Marktupdate: Speicherchip-Hersteller im Rallymodus


    An der Wall Street dominierten am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,62 Prozent auf 6.945 Punkte. Es gab 378 Gewinner und 122 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. 64 neuen 52-Wochen-Hochs standen sieben Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,15 Punkte auf 14,75 Zähler. Die obersten drei Plätze im Performance-Tableau des S&P 500 belegten nachrichtenlos die Papiere der Speicherchip-Herstell...

    Western Digital Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    -6,99 %
    +25,54 %
    +28,02 %
    +75,62 %
    +298,65 %
    +617,42 %
    +479,84 %
    +370,99 %
    +716,71 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Western Digital Aktie verliert deutlich an Wert - 07.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Western Digital Aktie bisher Verluste von -10,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     