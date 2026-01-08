Toxin-Verdacht bei Babynahrung: Rückruf betrifft mindestens 37 Länder!

Bei SMA handelt es sich um eine Säuglingsanfangsnahrung, BEBA steht für Säuglings- und Kleinkindnahrung, NAN ist eine internationale Nestlé-Marke für Babynahrung und Alfamino ist eine medizinische Spezialnahrung. Mindestens 37 Länder, darunter die meisten europäischen Staaten sowie Australien, Brasilien, China und Mexiko, haben Gesundheitswarnungen wegen möglicher Verunreinigung der Säuglingsnahrung herausgegeben.

Wie aus einer Zählung von Nestlé und Mitteilungen der nationalen Gesundheitsministerien hervorgeht, hat sich der Rückruf einiger Chargen von Nestlés Säuglingsnahrungsprodukten über Europa hinaus auf Amerika und Asien, einschließlich China und Brasilien, ausgeweitet. Bislang wurden keine Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den Chargen der Säuglingsnahrungen SMA, BEBA, NAN und Alfamino bestätigt. Nestlé hat diese, wegen möglicher Verunreinigung mit Cereulid, einem Toxin, das Übelkeit und Erbrechen verursachen kann, zurückgerufen.

Der Rückruf erhöht den Druck auf den KitKat- und Nescafé-Hersteller und seinen neuen CEO Philipp Navratil, der nach Umstrukturierungen im Management durch eine Portfolioüberprüfung das Wachstum wieder ankurbeln will. Die Aktien von Nestlé sind in dieser Woche bisher um rund 4,5 Prozent gefallen. Das brasilianische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass der Rückruf von Nestlé eine Vorsichtsmaßnahme sei, nachdem das Toxin in Produkten niederländischer Herkunft nachgewiesen worden war.

Nestlé Australien teilte mit, dass die dort zurückgerufenen Chargen in der Schweiz hergestellt worden seien, während Nestlé China mitteilte, dass es aus Europa importierte Chargen der Säuglingsnahrung zurückrufe. Das österreichische Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass der Rückruf mehr als 800 Produkte aus über zehn Fabriken betreffe und der größte in der Geschichte von Nestlé sei. Ein Nestlé-Sprecher konnte dies nicht bestätigen.

Nestlé teilte am Dienstag mit, dass sämtliche Arachidonsäureöle und entsprechende Ölmischungen, die bei der Herstellung der möglicherweise betroffenen Säuglingsnahrungsprodukte verwendet werden, getestet wurden, nachdem bei einem führenden Lieferanten ein Qualitätsproblem bei einer Zutat festgestellt worden war. Das Unternehmen fährt nun die Produktion hoch und aktiviert alternative Lieferanten des Säureöls, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.



Die Aktie von Nestlé ist am Mittwoch um mehr als 2,6 Prozent gefallen. Ein Anteilschein kostet 79,76 Euro.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion