Startschuss für ein dynamisches Börsenjahr

Die Liquiditätsversorgung, insbesondere durch weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, bleibt hoch. Das ist ein wesentlicher Motor der Hausse. Interessant wird mit Blick auf die USA, wer in die Fußstapfen von Fed-Chef Jerome Powell tritt. Wir erwarten, dass die Fed dann stärker als bisher zu Zinssenkungen neigen wird - eine Position, die US-Präsident Donald Trump fordert.

Das Jahr 2025 endete an der Börse mit Rekorden - genau so startet das neue Jahr. Der Treibstoff für weiter steigende Kurse an den Weltbörsen geht auch im neuen Jahr noch nicht so schnell aus.

Hohe Dynamik in den USA

Die Rahmendaten für die US-Unternehmen verbessern sich schon langsam. Analysten erwarten ein durchschnittliches Unternehmenswachstum von 14% bei den im S&P 500 notierten Unternehmen. Die Aussicht auf wachsende Gewinne unterfüttert die Zuversicht, dass Aktien weiter steigen. Vor diesem Hintergrund prognostizieren die US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley für den marktbreiten US-Aktienindex bis Ende 2026 einen Stand von 7.600 bis 7.800 Punkten (akt. ca. 6.900 Punkte).

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) dürfte auch in diesem Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben. Einer Studie des Analysehauses Gartner zufolge werden die weltweiten Ausgaben für KI im Jahr 2026 die 2-Billionen-Dollar-Marke überschreiten. Dabei sind hier nicht nur die großen Tech-Konzerne wie Meta, Alphabet oder Microsoft wichtig, sondern es rückend zunehmend auch Unternehmen aus anderen Branchen, die KI zur Steigerung ihrer Produktivität, einsetzen (z. B. Einzelhandel).

Chancen in der zweiten Reihe

Auch abseits der großen Tech-Firmen dürfte es attraktive Chancen geben. So könnten kleinere und mittelgroße Werte, sogenannten Small- und MidCaps, die oft von Zinssenkungen profitieren, im neuen Jahr besonders gut abschneiden. Für die Unternehmen des S&P SmallCap 600 Index rechnen Analysten mit einem Gewinnwachstum von rund 17%. Da die kleiner kapitalisierten Unternehmen flexibler agieren können als größere Unternehmen, haben Small Caps oftmals ein besseres Wachstumspotential.

Mit Blick auf die Branchen bleiben auch in diesem Jahr Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Versorger und Gesundheits-Titel aussichtsreich. Sie bieten Stabilität und lefern oftmals solide Dividenden. Damit eignen sich diese Titel insbesondere dann, wenn die Kursschwankungen an den Börsen tendenziell zunehmen.

Europa mit Bewertungsabschlag

Auch wenn die Wall Street international den Takt vorgibt: Aus Bewertungssicht sind die US-Börsen inzwischen teuer. Das Shiller-KGV für den S&P 500 Index liegt derzeit mit 40,58 Punkten nur noch knapp unterhalb des Bewertungs-Peaks vor dem Platzen der Dot.com-Blase (ca. 44,2). Im Gegensatz dazu sind europäische Aktien günstig. Das Shiller-KGV für Europa liegt bei 20 bis 22. Anders ausgedrückt: Europäische Aktien werden mit einem Abschlag von rund 40% bis 50% gegenüber US-Aktien gehandelt. Vor allem bei hoch bewerteten Titel, wie Aktien mit KI-Bezug, steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit größerer Korrekturen, wenn Erwartungen verfehlt werden.