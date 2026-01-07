    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    SPD versus Söder

    Länger arbeiten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Dagmar Schmidt kritisiert Söders Arbeitszeitdebatte.
    • Deutschland hat Rekordarbeitsstunden 2024 erreicht.
    • SPD und CSU haben unterschiedliche Steuerstandpunkte.
    SPD versus Söder - Länger arbeiten?
    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt hat CSU-Chef Markus Söder "Arbeitszeitdebatten von gestern" vorgeworfen. Wer es ernst meine mit dem Ruf nach wirtschaftlicher Stärke, dürfe nicht solche Debatten führen, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Der bayerische Ministerpräsident hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Wenn wir immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen haben, kann man das nur ausgleichen, indem Deutschland länger arbeitet. Und zwar generell in der Lebenszeit." In der SPD wurde darauf verwiesen, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits ähnlich geäußert habe.

    Schmidt hielt dem entgegen: "Deutschland ist ein Land der Arbeit - und zwar eines, in dem so viel gearbeitet wird wie nie zuvor." 2024 hätten die Menschen im Land über 63 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, das höchste Arbeitsvolumen seit Beginn der Erhebungen. "46 Millionen Erwerbstätige - ebenfalls ein Rekord - tragen dieses Land jeden Tag", so die Arbeitsmarktpolitikerin. "Wer da behauptet, wir müssten pauschal "mehr arbeiten", ignoriert die Realität." Entscheidend sei, Arbeit etwa durch verlässliche Kinderbetreuung und gute Pflege möglich zu machen.

    Parallel zu der Debatte machten SPD und CSU in der Steuerpolitik ihre unterschiedlichen Standpunkte deutlich. Hier lehnte die CSU Reformpläne der SPD zur Erbschaftsteuer ab./bw/DP/men






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
