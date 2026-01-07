Länger arbeiten?

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt hat CSU-Chef Markus Söder "Arbeitszeitdebatten von gestern" vorgeworfen. Wer es ernst meine mit dem Ruf nach wirtschaftlicher Stärke, dürfe nicht solche Debatten führen, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der bayerische Ministerpräsident hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Wenn wir immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen haben, kann man das nur ausgleichen, indem Deutschland länger arbeitet. Und zwar generell in der Lebenszeit." In der SPD wurde darauf verwiesen, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits ähnlich geäußert habe.