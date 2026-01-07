    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Scout24 unter Druck - Unsicherheit wegen Finanzchef-Wechsel

    Für Sie zusammengefasst
    • Verunsicherung nach Finanzchef-Ankündigung bei Scout24.
    • Aktie fiel um 5,2% auf tiefsten Stand seit 2024.
    • Markt erwartet Klarheit zur Strategie nach Wechsel.
    Scout24 SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Verunsicherung angesichts der Ankündigung eines neuen Finanzchefs bei Scout24 hat am Mittwoch die Aktie des Internetportal-Betreibers auf den tiefsten Stand seit November 2024 geschickt. Am Nachmittag gaben sie als Schlusslicht im Leitindex Dax um 5,2 Prozent auf 81,75 Euro nach.

    Das Chartbild bleibt somit eingetrübt, zumal deutliche Gewinne während des Handelsstarts am Vortag sich schon kurz darauf wieder fast vollständig in Luft aufgelöst hatten. Der versuchte Sprung über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt, hatte sich als Fehlversuch erwiesen.

    Anleger reagierten verunsichert darauf, dass Scout24 mit Martin Mildner Anfang März einen neuen Finanzchef bekommt, auch wenn das Ausscheiden von Dirk Schmelzer laut "The Market" ohne etwaige Zwistigkeiten erfolgte und der Aufsichtsrat bereits seit Frühjahr 2025 nach einem Nachfolger gesucht hatte. Schmelzer habe seinen 2026 endenden Vertrag einvernehmlich aufgelöst, weil er Aussicht auf eine "spannende neue Aufgabe" habe, hätten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der zur Schweizer "NZZ"-Mediengruppe gehörenden digitalen Finanzmarkt-Plattform gesagt.

    Citigroup-Analystin Doyinsola Sanyaolu hat dennoch eine negative Kursreaktion auf diese Neuigkeit erwartet. Der seit sechs Jahren für Scout24 tätige Schmelzer sei maßgeblich an der Unternehmensstrategie beteiligt gewesen, über das Kernmodell mit Immobilienanzeigen hinaus zu einem digitalen Ökosystem zu expandieren, erklärte sie.

    Da aber auch Vorstandschef Ralf Weitz diesbezüglich eine wesentliche Rolle innegehabt habe, erwartet Sanyaolu keinen Strategiewechsel. Allerdings dürfte der Markt auf baldige Aussagen über die nächste Phase der Strategie für das digitale Ökosystem warten, da die entsprechenden Ziele auf dem Kapitalmarkttag 2024 bis zum Jahr 2026 festgelegt worden seien./ck/nas/jha/

    Scout24

    -4,54 %
    +0,87 %
    -0,57 %
    -16,67 %
    +0,12 %
    +79,05 %
    +35,34 %
    +172,80 %
    +177,93 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 80,90 auf Tradegate (07. Januar 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +23,95 %/+64,86 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
