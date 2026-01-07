Produktions-Schock in Italien
Absturz um 20%: Produktion bei Stellantis stürzt weiter ein
Der Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien hält an. Binnen zwei Jahren halbiert sich das Volumen, nur der Standort Mirafiori in Turin verzeichnete ein leichtes Wachstum. Die Aktie fällt am Mittwoch.
- Produktion bei Stellantis in Italien halbiert sich.
- Mirafiori wächst leicht, andere Standorte stark rückläufig.
- Aktie fällt um 1,17 Prozent, Kursziel bei 10 Euro.
- Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
Wie aus einer Erklärung der Gewerkschaft Fim-Cisl hervorgeht, ist die Stellantis-Produktion in Italien im Jahr 2025 um 20 Prozent gesunken. Diese bedeutet nach dem starken Rückgang im letzten Jahr eine weitere Verschlechterung. In der Erklärung wird hervorgehoben, dass die Produktion innerhalb von zwei Jahren auf etwa die Hälfte des Volumens im Jahr 2023 gesunken ist.
Im Vergleich zu 475.090 Einheiten im Jahr 2024 wurden im vergangenen Jahr 379.706 Fahrzeuge produziert. Die Pkw-Produktion ging um 24,5 Prozent auf 213.706 Einheiten zurück, während die Nutzfahrzeugproduktion einen Rückgang von 13,5 Prozent auf 166.000 Einheiten verzeichnete.
Bei den einzelnen Anlagen war Mirafiori der einzige italienische Standort, der im Vergleich zu 2024 ein Wachstum verzeichnete, während alle anderen zweistellige Rückgänge hinnehmen mussten, wobei die Rückgänge in Melfi sogar minus 47,2 Prozent erreichten. Fim-Cisl bekräftigt die Notwendigkeit für den Automobilkonzern, die Präsentation seines neuen Industrieplans vorzuziehen und die Investitionen und Produktionszuweisungen in Italien zu verstärken.
Die Stellantis-Aktie ist am Mittwoch 1,17 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 9,28 Euro. Am Montag gab JPMorgan für Stellantis ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 10 Euro ab.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 9,276EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.