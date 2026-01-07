Absturz um 20%: Produktion bei Stellantis stürzt weiter ein

Wie aus einer Erklärung der Gewerkschaft Fim-Cisl hervorgeht, ist die Stellantis-Produktion in Italien im Jahr 2025 um 20 Prozent gesunken. Diese bedeutet nach dem starken Rückgang im letzten Jahr eine weitere Verschlechterung. In der Erklärung wird hervorgehoben, dass die Produktion innerhalb von zwei Jahren auf etwa die Hälfte des Volumens im Jahr 2023 gesunken ist.

Im Vergleich zu 475.090 Einheiten im Jahr 2024 wurden im vergangenen Jahr 379.706 Fahrzeuge produziert. Die Pkw-Produktion ging um 24,5 Prozent auf 213.706 Einheiten zurück, während die Nutzfahrzeugproduktion einen Rückgang von 13,5 Prozent auf 166.000 Einheiten verzeichnete.