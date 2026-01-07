    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    USA werden 'immer' für Nato da sein

    Für Sie zusammengefasst
    • USA stehen immer zur NATO, trotz Zweifel.
    • Trump: Russland und China fürchten NATO nicht.
    • Dänemark weist US-Ansprüche auf Grönland zurück.
    Trump - USA werden 'immer' für Nato da sein
    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "immer" zur Militärallianz Nato stehen. "Wir werden immer für die Nato da sein, auch wenn sie nicht für uns da sein wird", schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social.

    Weiter schrieb Trump, Russland und China hätten keine Angst vor der Nato, wenn Amerika nicht dazugehören würde. Er bezweifelte zudem, dass die Nato-Verbündeten den USA zu Hilfe kommen würden, "wenn wir sie wirklich bräuchten".

    Zuletzt waren in der Debatte um einen US-Anspruch auf das zum Nato-Partner Dänemark gehörende Grönland Zweifel an der Bündnistreue der USA aufgekommen. Trump hatte bekräftigt, die Vereinigten Staaten bräuchten die größte Insel der Welt. Kopenhagen wies dies entschieden zurück. Dänemarks Regierungschefin Frederiksen sagte: "Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf."

    Die Nato zählt nach eigenen Angaben 32 Mitglieder. Neben den USA und Dänemark gehören unter anderem auch Deutschland, Kanada und Großbritannien zu der Allianz. Das Bündnis wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von zwölf Ländern gegründet. Kern bildet die Beistandsklausel aus Artikel 5 des Nato-Vertrags - in dieser ist festgelegt, dass sich die Alliierten im Fall eines bewaffneten Angriffs Beistand leisten, da ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat als Angriff auf alle gewertet wird./ngu/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
