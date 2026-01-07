Ray Dalio warnt vor weiterem Kapitalabzug aus den USA

Der von Künstlicher Intelligenz getragene Börsenboom trägt nach Einschätzung von Ray Dalio zunehmend Züge einer Blase. Der Gründer von Bridgewater Associates erklärte Anfang Januar auf X, der KI-Boom befinde sich "derzeit in der frühen Phase einer Blase" und habe 2025 einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der globalen Finanzmärkte gehabt.

Die Warnung kommt nach einem weiteren starken Aktienjahr an der Wall Street. US-Indizes legten 2025 zum dritten Mal in Folge zweistellig zu, angetrieben vor allem von KI-nahen Technologiewerten. Gleichzeitig verweist Dalio darauf, dass US-Aktien im vergangenen Jahr schlechter abschnitten als viele internationale Märkte und Rohstoffe. Gold gewann mehr als 60 Prozent, Schwellenländer erzielten Rekordrenditen und auch europäische sowie britische Aktienmärkte übertrafen die USA. "Es liegt auf der Hand, dass Anleger viel lieber in Nicht-US-Aktien als in US-Aktien investiert hätten", schrieb Dalio.

Bereits im Herbst hatte die Sorge vor einer Übertreibung im KI-Sektor für stärkere Schwankungen an den Märkten gesorgt. Hinzu kamen geopolitische Spannungen und Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dalio sieht gerade hier einen zentralen Risikofaktor: "Natürlich gibt es große Fragen hinsichtlich der Politik der Fed und des künftigen Produktivitätswachstums." Er hält es für wahrscheinlich, dass die Notenbank unter einer neuen Führung zu niedrigeren nominalen und realen Zinsen tendieren könnte – ein Umfeld, das Vermögenspreise stützt, Blasen aber weiter aufbläht.

Trotz seiner Warnungen stellt Dalio die langfristige Bedeutung von KI nicht infrage. Er verweist jedoch auf eine wachsende Diskrepanz zwischen hohen Bewertungen und der tatsächlichen wirtschaftlichen Durchdringung der Technologie. In früheren Aussagen hatte er betont, die aktuelle Euphorie liege bereits bei rund 80 Prozent der Übertreibung früherer Großblasen wie 1929 oder der Dotcom-Phase.

Für 2026 rät Dalio daher zu Vorsicht und stärkerer Diversifizierung. Besonders Gold habe sich 2025 als Absicherung bewährt und den US-Aktienmarkt deutlich übertroffen. Zudem verweist er auf einen schwachen US-Dollar, der gemessene Renditen verzerren könne: "Wenn die eigene Währung fällt, sieht es so aus, als ob die darin gemessenen Werte gestiegen sind." Insgesamt beobachtet Dalio eine spürbare Verlagerung globaler Kapitalströme weg von den USA – ein Trend, der sich seiner Ansicht nach fortsetzen dürfte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



