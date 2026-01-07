    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold statt Wall Street

    1305 Aufrufe 1305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ray Dalio warnt vor weiterem Kapitalabzug aus den USA

    US-Aktien liefen 2025 schlechter als Gold und internationale Märkte. Ray Dalio spricht von einer strukturellen Verschiebung.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien 2025 schwächer als Gold und internationale Märkte.
    • Dalio warnt vor KI-Börsenblase und hohen Bewertungen.
    • Diversifikation und Gold als Absicherung für 2026.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Gold statt Wall Street - Ray Dalio warnt vor weiterem Kapitalabzug aus den USA
    Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency

    Der von Künstlicher Intelligenz getragene Börsenboom trägt nach Einschätzung von Ray Dalio zunehmend Züge einer Blase. Der Gründer von Bridgewater Associates erklärte Anfang Januar auf X, der KI-Boom befinde sich "derzeit in der frühen Phase einer Blase" und habe 2025 einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der globalen Finanzmärkte gehabt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.413,54€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.484,63€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Warnung kommt nach einem weiteren starken Aktienjahr an der Wall Street. US-Indizes legten 2025 zum dritten Mal in Folge zweistellig zu, angetrieben vor allem von KI-nahen Technologiewerten. Gleichzeitig verweist Dalio darauf, dass US-Aktien im vergangenen Jahr schlechter abschnitten als viele internationale Märkte und Rohstoffe. Gold gewann mehr als 60 Prozent, Schwellenländer erzielten Rekordrenditen und auch europäische sowie britische Aktienmärkte übertrafen die USA. "Es liegt auf der Hand, dass Anleger viel lieber in Nicht-US-Aktien als in US-Aktien investiert hätten", schrieb Dalio.

    Bereits im Herbst hatte die Sorge vor einer Übertreibung im KI-Sektor für stärkere Schwankungen an den Märkten gesorgt. Hinzu kamen geopolitische Spannungen und Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dalio sieht gerade hier einen zentralen Risikofaktor: "Natürlich gibt es große Fragen hinsichtlich der Politik der Fed und des künftigen Produktivitätswachstums." Er hält es für wahrscheinlich, dass die Notenbank unter einer neuen Führung zu niedrigeren nominalen und realen Zinsen tendieren könnte – ein Umfeld, das Vermögenspreise stützt, Blasen aber weiter aufbläht.

    Trotz seiner Warnungen stellt Dalio die langfristige Bedeutung von KI nicht infrage. Er verweist jedoch auf eine wachsende Diskrepanz zwischen hohen Bewertungen und der tatsächlichen wirtschaftlichen Durchdringung der Technologie. In früheren Aussagen hatte er betont, die aktuelle Euphorie liege bereits bei rund 80 Prozent der Übertreibung früherer Großblasen wie 1929 oder der Dotcom-Phase.

    Für 2026 rät Dalio daher zu Vorsicht und stärkerer Diversifizierung. Besonders Gold habe sich 2025 als Absicherung bewährt und den US-Aktienmarkt deutlich übertroffen. Zudem verweist er auf einen schwachen US-Dollar, der gemessene Renditen verzerren könne: "Wenn die eigene Währung fällt, sieht es so aus, als ob die darin gemessenen Werte gestiegen sind." Insgesamt beobachtet Dalio eine spürbare Verlagerung globaler Kapitalströme weg von den USA – ein Trend, der sich seiner Ansicht nach fortsetzen dürfte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold statt Wall Street Ray Dalio warnt vor weiterem Kapitalabzug aus den USA US-Aktien liefen 2025 schlechter als Gold und internationale Märkte. Ray Dalio spricht von einer strukturellen Verschiebung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     