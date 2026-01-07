Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Scout24
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 1
Performance 1M: -0,85 %
Zalando
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 2
Performance 1M: +2,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Das Handelsvolumen ist gering (972.576), der Kurs liegt 3,5 % im Minus. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich enttäuschender Weihnachtsumsätze und erwarten negative Nachrichten, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 3
Performance 1M: +4,73 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 4
Performance 1M: +13,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung, mit Erwartungen, über 1.800 € zu schließen. Ein Insider-Kauf zu 1.585 € stärkt das Vertrauen. Zudem wird die zukünftige Rolle in der Verteidigungsindustrie und die Entwicklung im Wasserstoffbereich als vielversprechend erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 5
Performance 1M: -0,45 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 6
Performance 1M: +0,34 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 7
Performance 1M: +0,12 %
Allianz
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +6,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist eher negativ. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine schwache Kursentwicklung und wird als nicht DAX-konform wahrgenommen. Inflation könnte die Prämien belasten, während langfristige Wettbewerbsvorteile durch den 'Burggraben' positiv hervorgehoben werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 9
Performance 1M: +1,94 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 10
Performance 1M: +9,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Das Anleger-Sentiment zu MTU Aero Engines im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da viele glauben, dass die Aktie die 400 Euro-Marke überwinden kann. Trotz einer Kursentwicklung von -% in den letzten 14 Tagen bleiben die Fundamentaldaten stark. Analysten sehen ein Kursziel von 465 Euro, jedoch gibt es Bedenken bezüglich einer möglichen Konsolidierung bei Annäherung an 400 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 11
Performance 1M: +5,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von -X%. Orcels Äußerungen, die CoBa als zu teuer zu betrachten, belasten die Stimmung. Einige Anleger sind jedoch optimistisch und haben bei 35,08 Euro investiert. Das Handelsvolumen ist erhöht, während das KGV bei 14,61 liegt, was moderat erscheint, aber die Unsicherheit bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
adidas
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 12
Performance 1M: -0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von über 7% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger Kaufgelegenheiten, während andere besorgt sind. Es gibt Zielmarken für den Einstieg unter 100€ und bei 140€ wird eine Unterstützung erwartet. Analystenmeinungen sind gespalten, was zu Unsicherheit führt, jedoch gibt es auch positive langfristige Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 13
Performance 1M: +6,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine stabile Kursentwicklung, Analysten bewerten sie mit 'Outperform' und einem Kursziel von 290 Euro. Die Partnerschaft mit Nvidia zur Entwicklung von KI-Technologien wird als strategischer Vorteil gesehen. Anleger sind optimistisch und erwarten zukünftige Kursgewinne durch diese Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 34,26%
|PUT: 65,74%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -31,48 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
