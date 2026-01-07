Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Das Handelsvolumen ist gering (972.576), der Kurs liegt 3,5 % im Minus. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich enttäuschender Weihnachtsumsätze und erwarten negative Nachrichten, was die Unsicherheit verstärkt.