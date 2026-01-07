Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: +9,35 %
Platz 1
Performance 1M: +5,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie schwankte stark, mit einem Anstieg auf über 7,80 € und einem Rückgang unter 5 €. Einige Anleger ziehen stabilere Investments vor, während andere skeptisch sind, ob der Anstieg nachhaltig ist. Technische Analysen deuten auf ein Kursziel von 7,xx € hin, was einige optimistisch stimmt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 2
Performance 1M: +13,21 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 3
Performance 1M: +19,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um bis zu 17% zugelegt, was auf steigendes Interesse hinweist. Anleger schätzen die technologischen Fortschritte im Radarbereich und erwarten steigende Aufträge. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 78,92 EUR und 79,63 EUR, die entscheidend für die Kursentwicklung sein könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 4
Performance 1M: +4,02 %
Ottobock
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 5
Performance 1M: -3,66 %
Nordex
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 6
Performance 1M: +22,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, unterstützt durch Aufträge von 1,5 GW, die eine Kursmarke von 40 EUR rechtfertigen könnten. Langfristig wird eine Steigerung auf bis zu 60 EUR erwartet. Geopolitische Faktoren fördern Investitionen in erneuerbare Energien, und ein Insiderkauf stärkt das Vertrauen in die Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 7
Performance 1M: -4,13 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 8
Performance 1M: +8,85 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 9
Performance 1M: +3,01 %
