Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung, mit Erwartungen, über 1.800 € zu schließen. Ein Insider-Kauf zu 1.585 € stärkt das Vertrauen. Zudem wird die zukünftige Rolle in der Verteidigungsindustrie und die Entwicklung im Wasserstoffbereich als vielversprechend erachtet.