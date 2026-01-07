Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 1
Performance 1M: +13,77 %
Performance 1M: +13,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung, mit Erwartungen, über 1.800 € zu schließen. Ein Insider-Kauf zu 1.585 € stärkt das Vertrauen. Zudem wird die zukünftige Rolle in der Verteidigungsindustrie und die Entwicklung im Wasserstoffbereich als vielversprechend erachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
ENI
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 2
Performance 1M: +2,07 %
Performance 1M: +2,07 %
L'Oreal
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 3
Performance 1M: -0,99 %
Performance 1M: -0,99 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 4
Performance 1M: -0,45 %
Performance 1M: -0,45 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 5
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Hermes International
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 6
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 7
Performance 1M: +6,90 %
Performance 1M: +6,90 %
adidas
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 8
Performance 1M: -0,94 %
Performance 1M: -0,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von über 7% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger Kaufgelegenheiten, während andere besorgt sind. Es gibt Zielmarken für den Einstieg unter 100€ und bei 140€ wird eine Unterstützung erwartet. Analystenmeinungen sind gespalten, was zu Unsicherheit führt, jedoch gibt es auch positive langfristige Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 9
Performance 1M: -2,46 %
Performance 1M: -2,46 %
Siemens
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 10
Performance 1M: +6,66 %
Performance 1M: +6,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine stabile Kursentwicklung, Analysten bewerten sie mit 'Outperform' und einem Kursziel von 290 Euro. Die Partnerschaft mit Nvidia zur Entwicklung von KI-Technologien wird als strategischer Vorteil gesehen. Anleger sind optimistisch und erwarten zukünftige Kursgewinne durch diese Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 11
Performance 1M: +6,87 %
Performance 1M: +6,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist eher negativ. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine schwache Kursentwicklung und wird als nicht DAX-konform wahrgenommen. Inflation könnte die Prämien belasten, während langfristige Wettbewerbsvorteile durch den 'Burggraben' positiv hervorgehoben werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Vinci
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 12
Performance 1M: +0,25 %
Performance 1M: +0,25 %
ING Group
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 13
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 14
Performance 1M: -6,91 %
Performance 1M: -6,91 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 15
Performance 1M: +9,51 %
Performance 1M: +9,51 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 16
Performance 1M: +2,10 %
Performance 1M: +2,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte