Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 1
Performance 1M: +6,43 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 2
Performance 1M: +7,47 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 3
Performance 1M: +0,34 %
Nestle
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 4
Performance 1M: -1,95 %
Geberit
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +0,21 %
Logitech International
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -17,03 %
