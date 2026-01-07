Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 07.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 1
Performance 1M: -6,18 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 2
Performance 1M: +2,27 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 3
Performance 1M: -2,46 %
OMV
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 4
Performance 1M: +1,74 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +33,17 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: +9,30 %
