ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'
- Barclays stuft Grand City auf "Underweight" ein.
- Kursziel bleibt bei 10 Euro, vorsichtiger Ausblick.
- Aktive Umfinanzierungen steigern operativen Barmittelfluss.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der vorsichtige Ausblick auf den deutschen Markt für Wohnimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 9,90 auf Tradegate (07. Januar 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um +1,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +10,33 %/+50,45 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es soll für 2025 wieder Dividende wenn es keine negativen Events gäbe.
Man habe über das Vehikel TAC, das gemeinsam mit AT und Investoren betrieben wird, 60 Mio € in distresste Assets im Raum London investiert zu Multiple 13. Die Verkäufer waren in Problemen wegen der Anschlussfinanzierung. Diese Wohnungen waren fast komplett vermietet.
Plan ist bei diesen Assets die unterlassenen Investitionen nachzuholen ca 6 Mio €.
Nach 2 Jahren steigen dir Mieten auf 5 Mio und der Wert wird auf ca 95 Mio hochgeschrieben.
Danach kommt die normale Phase mit 5,5% Miete, regelmäßige Erhöhungen und ca 4-5% Zuschreibungen.
Das finden solcher Opportunitåten ist begrenzt darum suche man überall in Europa und sogar in Nordamerika.
Insgesamt wolle man etwas ein Drittel der Investitionen im Ausland haben.
Ich denke dass dazu 950 Mio investiert werden müssen über 4 - 5 Jahre angefangen im letzten Quartal. Es wird zusätzlich etwa 100 Mio Investitionen kosten und 450 Mio Zuschreibungen über 6 - 7 Jahre.
Die Analysten stellten hierzu immer wieder Fragen und zeigten Unverständnis.
Ich denke das ist eine geniale Idee. Das Management muss sich dabei ständig beweisen.
Mir reicht's um investiert zu bleiben.
Eigentlich sollte es schnell zu den 15€ von TAG gehen die gleichviel Aktien haben und nur ca 20€ NTA gegen 25,20€ bei GCP.