Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'

Kreuzspinne-2022 schrieb 16.08.25, 13:43

Habe mir die Analystenkonferenz angehört.

Es soll für 2025 wieder Dividende wenn es keine negativen Events gäbe.

Man habe über das Vehikel TAC, das gemeinsam mit AT und Investoren betrieben wird, 60 Mio € in distresste Assets im Raum London investiert zu Multiple 13. Die Verkäufer waren in Problemen wegen der Anschlussfinanzierung. Diese Wohnungen waren fast komplett vermietet.

Plan ist bei diesen Assets die unterlassenen Investitionen nachzuholen ca 6 Mio €.

Nach 2 Jahren steigen dir Mieten auf 5 Mio und der Wert wird auf ca 95 Mio hochgeschrieben.

Danach kommt die normale Phase mit 5,5% Miete, regelmäßige Erhöhungen und ca 4-5% Zuschreibungen.

Das finden solcher Opportunitåten ist begrenzt darum suche man überall in Europa und sogar in Nordamerika.

Insgesamt wolle man etwas ein Drittel der Investitionen im Ausland haben.

Ich denke dass dazu 950 Mio investiert werden müssen über 4 - 5 Jahre angefangen im letzten Quartal. Es wird zusätzlich etwa 100 Mio Investitionen kosten und 450 Mio Zuschreibungen über 6 - 7 Jahre.

Die Analysten stellten hierzu immer wieder Fragen und zeigten Unverständnis.

Ich denke das ist eine geniale Idee. Das Management muss sich dabei ständig beweisen.

Mir reicht's um investiert zu bleiben.

Eigentlich sollte es schnell zu den 15€ von TAG gehen die gleichviel Aktien haben und nur ca 20€ NTA gegen 25,20€ bei GCP.