    Skyworks Solutions Aktie crasht -11,65 % - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Skyworks Solutions Aktie bisher Verluste von -11,65 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Skyworks Solutions Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Skyworks Solutions ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die drahtlose Kommunikation, spezialisiert auf RF-Chips und Komponenten für Mobilgeräte, IoT und Automobilindustrie. Mit einem starken Fokus auf 5G und IoT behauptet sich das Unternehmen gegen Konkurrenten wie Qualcomm und Broadcom. Skyworks' integrierte Lösungen und Partnerschaften mit großen Herstellern sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Skyworks Solutions Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Skyworks Solutions Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,65 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute bei der Skyworks Solutions Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Skyworks Solutions mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,75 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,08 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Skyworks Solutions Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,08 %
    1 Monat -4,79 %
    3 Monate -13,75 %
    1 Jahr -35,73 %

    Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

    Es gibt 150 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,59 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 07.01. - Dow Jones schwach -0,19 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Skyworks Solutions Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Skyworks Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Skyworks Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


