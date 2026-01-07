BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für das laufende Jahr. Gründe seien ein schwächeres Umsatzwachstum im Segment Gases & Services sowie ein stärkerer Gegenwind von den Wechselkursen./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 155,3EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte