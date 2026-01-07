BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Ein Rückruf des Lebensmittelkonzerns für Babynahrung habe zwar nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitieren könne von der Nachricht aber Danone als Kontrahent in diesem Geschäftssegment./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 79,78EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

