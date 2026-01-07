BERENBERG stuft BASF SE auf 'Sell'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von BASF 2026 (Ebitda) rund 16 Prozent unter den Markterwartungen für 2026./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 44,25EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
