BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Wacker 2026 (Ebitda) rund 18 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 70,00EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.
