    BERENBERG stuft Covestro z.Verk. auf 'Hold'

    BERENBERG stuft Covestro z.Verk. auf 'Hold'
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. DAnalyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Covestro 2026 (Ebitda) rund 14 Prozent unter den Markterwartungen./bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 62,05EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: Covestro z.Verk.
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 62
    Kursziel alt: 62
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



