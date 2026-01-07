Quirin Privatbank stärkt Digitalstrategie
Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle (FOTO)
- Neu geschaffene CIO-Position bündelt IT von Quirin Privatbank und quirion
- Fokus auf Plattformstrategie, KI und Altersvorsorgedepot
- Böttner gehört zur erweiterten Geschäftsleitung und führt ein mehr als
40-köpfiges Team
Die Quirin Privatbank hat erstmals die Rolle des Chief Information Officer (CIO)
geschaffen und Sebastian Böttner zum 1. Januar 2026 in diese Schlüsselposition
berufen. Er verantwortet die IT- und Datenstrategie der Quirin Privatbank sowie
der digitalen Tochter quirion und führt ein mehr als 40-köpfiges Team.
Mit der neuen CIO-Position bündelt die Bank ihre technologischen Kompetenzen.
Damit soll die erfolgreiche Technologie-Entwicklung der letzten Jahre in einer
integrierten, hochskalierbaren Plattform für beide Marken zusammengeführt werden
- von Frontend bis Backend, inklusive Cyber-Security, IT-Governance und Data
Analytics.
Sebastian Böttner verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer
Technologie- und Transformationsprojekte. Bei der Deutschen Bank verantwortete
er die Migration des Online- und Mobile Bankings in die Google Cloud, eines der
größten Cloud-Transformationsprojekte im europäischen Bankensektor. Zuvor war er
als Mitgründer und CTO des Fintechs Elinvar maßgeblich am Aufbau der vollständig
regulierten Wealth-Management-Plattform beteiligt. In seiner neuen Rolle bei der
Quirin Privatbank übersetzt der gebürtige Magdeburger die Geschäftsstrategie in
digitale Produkte und Services - von App und Web bis zu KI-Anwendungen - und
treibt Effizienz, Automatisierung und Skalierbarkeit in den IT-gestützten
Prozessen voran.
"Die Quirin Privatbank und quirion haben technologisch bereits sehr viel
erreicht", erklärt Sebastian Böttner. "Gleichzeitig sehe ich großes Potenzial,
die vorhandenen Stärken weiter zu bündeln - insbesondere bei der intelligenten
Nutzung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beim Aufbau des
digitalen Altersvorsorgedepots."
Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer
von quirion, ergänzt: "Sebastian Böttner hat einen klaren Auftrag: eine
integrierte IT- und Datenplattform ohne Doppelstrukturen, mit maximaler
Effizienz und Performance. Das ist wichtiger denn je, denn wir wachsen stetig
und die regulatorischen Anforderungen steigen fortlaufend. Wir wollen die KI als
Enabler nutzen und das Altersvorsorgedepot als Hebel für weiteres Wachstum.
Hierbei wird Sebastian Böttner eine zentrale Rolle übernehmen."
Die zuletzt über 100.000 Kundinnen und Kunden, die mehr als 10 Milliarden Euro
bei der Quirin Privatbank und bei quirion verwalten lassen, sollen von
schnelleren Produktinnovationen, modernster Plattformtechnologie, besten
Nutzererfahrungen und weiterhin höchster Sicherheit profitieren.
"Um alle strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben, baut die Quirin
Privatbank ihren IT-Bereich weiter aus. Gesucht werden insbesondere erfahrene
Frontend- und Backend-Developer", so Böttner weiter. Details hierzu unter
https://www.quirinprivatbank.de/ueber-uns/karriere .
Über die Quirin Privatbank AG:
Die Quirin Privatbank AG ( https://www.quirinprivatbank.de/ ) unterscheidet sich
von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die
Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät
Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt,
Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird
der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen,
die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen-
und Fremdkapitalbasis. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und
betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank
die digitale Geldanlage quirion ( https://www.quirion.de/ ), die als quirion AG
rechtlich selbstständig ist.
