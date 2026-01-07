Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %. Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 142,25 Mio.. Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

Berlin (ots) -- Neu geschaffene CIO-Position bündelt IT von Quirin Privatbank und quirion- Fokus auf Plattformstrategie, KI und Altersvorsorgedepot- Böttner gehört zur erweiterten Geschäftsleitung und führt ein mehr als40-köpfiges TeamDie Quirin Privatbank hat erstmals die Rolle des Chief Information Officer (CIO)geschaffen und Sebastian Böttner zum 1. Januar 2026 in diese Schlüsselpositionberufen. Er verantwortet die IT- und Datenstrategie der Quirin Privatbank sowieder digitalen Tochter quirion und führt ein mehr als 40-köpfiges Team.Mit der neuen CIO-Position bündelt die Bank ihre technologischen Kompetenzen.Damit soll die erfolgreiche Technologie-Entwicklung der letzten Jahre in einerintegrierten, hochskalierbaren Plattform für beide Marken zusammengeführt werden- von Frontend bis Backend, inklusive Cyber-Security, IT-Governance und DataAnalytics.Sebastian Böttner verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexerTechnologie- und Transformationsprojekte. Bei der Deutschen Bank verantworteteer die Migration des Online- und Mobile Bankings in die Google Cloud, eines dergrößten Cloud-Transformationsprojekte im europäischen Bankensektor. Zuvor war erals Mitgründer und CTO des Fintechs Elinvar maßgeblich am Aufbau der vollständigregulierten Wealth-Management-Plattform beteiligt. In seiner neuen Rolle bei derQuirin Privatbank übersetzt der gebürtige Magdeburger die Geschäftsstrategie indigitale Produkte und Services - von App und Web bis zu KI-Anwendungen - undtreibt Effizienz, Automatisierung und Skalierbarkeit in den IT-gestütztenProzessen voran."Die Quirin Privatbank und quirion haben technologisch bereits sehr vielerreicht", erklärt Sebastian Böttner. "Gleichzeitig sehe ich großes Potenzial,die vorhandenen Stärken weiter zu bündeln - insbesondere bei der intelligentenNutzung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beim Aufbau desdigitalen Altersvorsorgedepots."Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründervon quirion, ergänzt: "Sebastian Böttner hat einen klaren Auftrag: eineintegrierte IT- und Datenplattform ohne Doppelstrukturen, mit maximalerEffizienz und Performance. Das ist wichtiger denn je, denn wir wachsen stetigund die regulatorischen Anforderungen steigen fortlaufend. Wir wollen die KI alsEnabler nutzen und das Altersvorsorgedepot als Hebel für weiteres Wachstum.Hierbei wird Sebastian Böttner eine zentrale Rolle übernehmen."Die zuletzt über 100.000 Kundinnen und Kunden, die mehr als 10 Milliarden Eurobei der Quirin Privatbank und bei quirion verwalten lassen, sollen vonschnelleren Produktinnovationen, modernster Plattformtechnologie, bestenNutzererfahrungen und weiterhin höchster Sicherheit profitieren."Um alle strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben, baut die QuirinPrivatbank ihren IT-Bereich weiter aus. Gesucht werden insbesondere erfahreneFrontend- und Backend-Developer", so Böttner weiter. Details hierzu unterhttps://www.quirinprivatbank.de/ueber-uns/karriere .Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG ( https://www.quirinprivatbank.de/ ) unterscheidet sichvon anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat dieBank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berätPrivatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt,Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wirdder Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen,die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen-und Fremdkapitalbasis. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin undbetreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bankdie digitale Geldanlage quirion ( https://www.quirion.de/ ), die als quirion AGrechtlich selbstständig ist.Pressekontakt:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin PrivatbankKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: mailto:janine.pentzold@quirinprivatbank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63861/6191822OTS: Quirin Privatbank AGISIN: DE0005202303