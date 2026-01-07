    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuirin Privatbank AktievorwärtsNachrichten zu Quirin Privatbank

    Quirin Privatbank stärkt Digitalstrategie

    Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle (FOTO)

    Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - Neu geschaffene CIO-Position bündelt IT von Quirin Privatbank und quirion
    - Fokus auf Plattformstrategie, KI und Altersvorsorgedepot
    - Böttner gehört zur erweiterten Geschäftsleitung und führt ein mehr als
    40-köpfiges Team

    Die Quirin Privatbank hat erstmals die Rolle des Chief Information Officer (CIO)
    geschaffen und Sebastian Böttner zum 1. Januar 2026 in diese Schlüsselposition
    berufen. Er verantwortet die IT- und Datenstrategie der Quirin Privatbank sowie
    der digitalen Tochter quirion und führt ein mehr als 40-köpfiges Team.

    Mit der neuen CIO-Position bündelt die Bank ihre technologischen Kompetenzen.
    Damit soll die erfolgreiche Technologie-Entwicklung der letzten Jahre in einer
    integrierten, hochskalierbaren Plattform für beide Marken zusammengeführt werden
    - von Frontend bis Backend, inklusive Cyber-Security, IT-Governance und Data
    Analytics.

    Sebastian Böttner verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer
    Technologie- und Transformationsprojekte. Bei der Deutschen Bank verantwortete
    er die Migration des Online- und Mobile Bankings in die Google Cloud, eines der
    größten Cloud-Transformationsprojekte im europäischen Bankensektor. Zuvor war er
    als Mitgründer und CTO des Fintechs Elinvar maßgeblich am Aufbau der vollständig
    regulierten Wealth-Management-Plattform beteiligt. In seiner neuen Rolle bei der
    Quirin Privatbank übersetzt der gebürtige Magdeburger die Geschäftsstrategie in
    digitale Produkte und Services - von App und Web bis zu KI-Anwendungen - und
    treibt Effizienz, Automatisierung und Skalierbarkeit in den IT-gestützten
    Prozessen voran.

    "Die Quirin Privatbank und quirion haben technologisch bereits sehr viel
    erreicht", erklärt Sebastian Böttner. "Gleichzeitig sehe ich großes Potenzial,
    die vorhandenen Stärken weiter zu bündeln - insbesondere bei der intelligenten
    Nutzung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beim Aufbau des
    digitalen Altersvorsorgedepots."

    Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer
    von quirion, ergänzt: "Sebastian Böttner hat einen klaren Auftrag: eine
    integrierte IT- und Datenplattform ohne Doppelstrukturen, mit maximaler
    Effizienz und Performance. Das ist wichtiger denn je, denn wir wachsen stetig
    und die regulatorischen Anforderungen steigen fortlaufend. Wir wollen die KI als
    Enabler nutzen und das Altersvorsorgedepot als Hebel für weiteres Wachstum.
    Hierbei wird Sebastian Böttner eine zentrale Rolle übernehmen."

    Die zuletzt über 100.000 Kundinnen und Kunden, die mehr als 10 Milliarden Euro
    bei der Quirin Privatbank und bei quirion verwalten lassen, sollen von
    schnelleren Produktinnovationen, modernster Plattformtechnologie, besten
    Nutzererfahrungen und weiterhin höchster Sicherheit profitieren.

    "Um alle strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben, baut die Quirin
    Privatbank ihren IT-Bereich weiter aus. Gesucht werden insbesondere erfahrene
    Frontend- und Backend-Developer", so Böttner weiter. Details hierzu unter
    https://www.quirinprivatbank.de/ueber-uns/karriere .

    Über die Quirin Privatbank AG:

    Die Quirin Privatbank AG ( https://www.quirinprivatbank.de/ ) unterscheidet sich
    von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die
    Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät
    Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt,
    Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird
    der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen,
    die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen-
    und Fremdkapitalbasis. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und
    betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank
    die digitale Geldanlage quirion ( https://www.quirion.de/ ), die als quirion AG
    rechtlich selbstständig ist.

    Pressekontakt:

    Janine Pentzold
    Unternehmenskommunikation
    Quirin Privatbank
    Kurfürstendamm 119 in 10711 Berlin

    Telefon: +49 (0)30 89021-336
    E-Mail: mailto:janine.pentzold@quirinprivatbank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63861/6191822
    OTS: Quirin Privatbank AG
    ISIN: DE0005202303
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie

    Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 3,30 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 142,25 Mio..

    Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.




    1 im Artikel enthaltener Wert
    Quirin Privatbank stärkt Digitalstrategie Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle (FOTO) - Neu geschaffene CIO-Position bündelt IT von Quirin Privatbank und quirion - Fokus auf Plattformstrategie, KI und Altersvorsorgedepot - Böttner gehört zur erweiterten Geschäftsleitung und führt ein mehr als 40-köpfiges Team Die Quirin Privatbank …
