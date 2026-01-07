BARCLAYS stuft Aroundtown auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.