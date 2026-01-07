BARCLAYS stuft Aroundtown auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2,10
Kursziel alt: 2,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
