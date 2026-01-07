Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.456,85USD pro Feinunze und notiert damit -0,85 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,90 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,39USD und verzeichnet ein Minus von -0,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,54USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.757,50 USD -3,94 % Platin 2.307,50 USD -5,53 % Kupfer London Rolling 12.831,21 USD -2,85 % Aluminium 3.080,38 PKT -1,45 % Erdgas 3,522 USD +3,38 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -5,53 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.01.26, 17:29 Uhr.