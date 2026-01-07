Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.456,85USD pro Feinunze und notiert damit -0,85 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,90 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,39USD und verzeichnet ein Minus von -0,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,54USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.757,50USD
|-3,94 %
|Platin
|2.307,50USD
|-5,53 %
|Kupfer London Rolling
|12.831,21USD
|-2,85 %
|Aluminium
|3.080,38PKT
|-1,45 %
|Erdgas
|3,522USD
|+3,38 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -5,53 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.01.26, 17:29 Uhr.