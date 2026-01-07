BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Ausblick für den Flughafenbetreiber sei positiv, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fertigstellung des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen und eine sich verbessernde Wirtschaftsleistung in Deutschland nannte der Experte als Gründe./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 73,20EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
