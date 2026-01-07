    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 8. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 8. Januar 2026
    • Unternehmenszahlen: Sodexo, Tesco, Shell, Traton
    • Konjunkturdaten: Auftragseingang, Arbeitsmarktdaten
    • CES in Las Vegas, Bankendialog in Deutschland
    TAGESVORSCHAU - Termine am 8. Januar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Januar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
    08:00 NLD: ING, Pre-Close Q4/25
    08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz
    10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/25

    DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25
    KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
    08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025
    08:30 CHE: Verbaucherpreise 12/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
    11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
    11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
    14:30 USA: Produktivität, Q3/25
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
    21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

    DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

    DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

    USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






