55 North Mining sichert sich 100 % der Eigentumsrechte am Goldprojekt Last Hope

Toronto, Ontario – 7. Januar 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) („55 North“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderliche Konzessionszahlung für sein Goldprojekt Last Hope (das „Projekt“) geleistet hat, wodurch 55 North nun sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Konzessionsgebiet besitzt.

Nach Abschluss der Konzessionszahlung hat 55 North mit der Mobilisierung einer Bohranlage zum Projektstandort begonnen und geht davon aus, dass die Bohrungen im Rahmen seines Bohrprogramms 2025-2026 Mitte Januar beginnen werden. Das Unternehmen rechnet damit, die Bohrergebnisse je nach den Bearbeitungszeiten des Labors etwa acht bis zehn Wochen nach Abschluss der Bohrarbeiten bekannt geben zu können.

Ziel des Bohrprogramms: Erweiterung der Ressource

Das geplante Bohrprogramm wird sich auf Step-out-Bohrungen südlich der bestehenden Zonen des Unternehmens konzentrieren. Das Unternehmen plant, in Streichrichtung etwa alle 120 Meter zwei bis drei Bohrungen in einer Linie niederzubringen, um die Grundfläche der bekannten Mineralisierung zu erweitern und potenzielle Erweiterungen über eine Streichlänge von etwa 800 Metern zu überprüfen.

„Die Sicherung der vollständigen Eigentumsrechte an Last Hope ist ein wichtiger Meilenstein für 55 North“, sagte Bruce Reid, CEO von 55 North Mining. „Angesichts des voraussichtlichen Beginns der Bohrungen Mitte Januar werden wir uns auf Step-out-Bohrungen konzentrieren, die darauf ausgerichtet sind, mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu überprüfen und die Erstellung eines aktualisierten geologischen Modells zu unterstützen. Die Ergebnisse dieses Programms werden auch in unsere Pläne für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Laufe des Jahres 2026 einfließen.“

Aktualisierte Ressourcenschätzung später im Laufe des Jahres 2026 erwartet

Im Anschluss an das Bohrprogramm 2025-2026 plant 55 North, später im Laufe des Jahres eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorzulegen, die die neuen Bohrergebnisse berücksichtigen wird. Die vorherige Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Last Hope wurde im September 2021 auf der Grundlage eines Goldpreises von 1.650 US$ /Unze erstellt. Angesichts der jetzt deutlich höheren Goldpreise könnten aktualisierte Preisannahmen einen niedrigeren Cutoff-Gehalt und eine größere gemeldete Ressource begünstigen.