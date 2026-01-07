Dax legt zu - Zalando und Rheinmetall gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.122 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start konnte der Dax seine Zugewinne weiter ausbauen.



"Die relative Kursstärke des Dax ist erstaunlich, aber für die erste Handelswoche nicht unüblich", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Nachfrage nach deutschen Standardtiteln bleibt weiterhin hoch und verlagert sich lediglich auf die Schwergewichte und die Aktien aus den defensiven Branchen."





