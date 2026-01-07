    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Torhüter Kobel reist aus Dortmunder Trainingslager ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Kobel krank, früher Abreise aus Trainingslager.
    • BVB hofft auf Einsatz gegen Eintracht Frankfurt.
    • Alexander Meyer könnte Kobel ersetzen, falls nötig.
    MARBELLA (dpa-AFX) - Torhüter Gregor Kobel ist krankheitsbedingt schon einen Tag früher als seine Kollegen aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund abgereist. Noch besteht beim BVB aber die Hoffnung, dass der Schweizer Nationalkeeper beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) spielen kann. Unter anderem hatten zunächst die "Bild"-Zeitung sowie auch Sky und der "Kicker" darüber berichtet.

    Die Dortmunder bereiten sich im spanischen Marbella auf den zweiten Teil der Saison vor. Am Donnerstag reisen sie aus ihrem Trainingscamp direkt nach Frankfurt. Dort tritt der Tabellenzweite am Freitag beim Siebten an.

    Kobel hatte in Marbella zwischenzeitlich nur individuell trainiert. Der 28-Jährige ist die unumstrittene Nummer eins beim BVB. Sollte er gegen die Eintracht ausfallen, dürfte ihn sein Stellvertreter Alexander Meyer ersetzen./lot/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,65 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,93 %/+49,93 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der BVB‑Aktie im Zusammenhang mit Spielerpolitik und Transfers: Diskussionen über einen gefallenen Kurs und mögliche Unterbewertung, Handelsverhalten (Kauf nach Spielen/Pauses), mögliche Verpflichtungen wie Oscar Bobb (Leihe mit Kaufoption vs. Marktwert), Jugendförderung, Verletzungen und Leihgeschäfte als fundamentale Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

