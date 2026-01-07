Torhüter Kobel reist aus Dortmunder Trainingslager ab
- Kobel krank, früher Abreise aus Trainingslager.
- BVB hofft auf Einsatz gegen Eintracht Frankfurt.
- Alexander Meyer könnte Kobel ersetzen, falls nötig.
MARBELLA (dpa-AFX) - Torhüter Gregor Kobel ist krankheitsbedingt schon einen Tag früher als seine Kollegen aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund abgereist. Noch besteht beim BVB aber die Hoffnung, dass der Schweizer Nationalkeeper beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) spielen kann. Unter anderem hatten zunächst die "Bild"-Zeitung sowie auch Sky und der "Kicker" darüber berichtet.
Die Dortmunder bereiten sich im spanischen Marbella auf den zweiten Teil der Saison vor. Am Donnerstag reisen sie aus ihrem Trainingscamp direkt nach Frankfurt. Dort tritt der Tabellenzweite am Freitag beim Siebten an.
Kobel hatte in Marbella zwischenzeitlich nur individuell trainiert. Der 28-Jährige ist die unumstrittene Nummer eins beim BVB. Sollte er gegen die Eintracht ausfallen, dürfte ihn sein Stellvertreter Alexander Meyer ersetzen./lot/DP/men
