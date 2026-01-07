Torhüter Kobel reist aus Dortmunder Trainingslager ab

Kobel hatte in Marbella zwischenzeitlich nur individuell trainiert. Der 28-Jährige ist die unumstrittene Nummer eins beim BVB. Sollte er gegen die Eintracht ausfallen, dürfte ihn sein Stellvertreter Alexander Meyer ersetzen./lot/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (07. Januar 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,65 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,93 %/+49,93 % bedeutet.