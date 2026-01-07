    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Nebenwerte glänzen, Dow Jones schwächelt

    Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Nebenwerte glänzen, Dow Jones schwächelt
    Foto: Scout24 SE

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Nebenwerteindizes zulegen konnten. Der DAX notiert derzeit bei 25.129,77 Punkten und liegt damit 0,65 Prozent im Plus. Noch etwas stärker zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen deutschen Werte: Er steigt um 0,83 Prozent auf 32.024,08 Punkte. Am besten läuft es im deutschen Markt für die kleineren Unternehmen: Der SDAX gewinnt 1,22 Prozent auf 17.956,59 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Auch der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, präsentiert sich fest und legt um 0,98 Prozent auf 3.794,27 Punkte zu. In den USA zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average gibt leicht nach und steht bei 49.354,77 Punkten, ein Minus von 0,22 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen behaupten und steigt moderat um 0,17 Prozent auf 6.956,42 Punkte. Insgesamt verlaufen die Märkte damit zweigeteilt: Während die deutschen Indizes – insbesondere Nebenwerte und Technologiewerte – deutlich im Plus liegen, zeigt sich der US-Leitindex Dow Jones schwächer, während der S&P 500 nur leicht zulegen kann.

    DAX Topwerte

    Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.78% an, gefolgt von Rheinmetall mit 4.45% und MTU Aero Engines, das um 3.46% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.

    DAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichnete die Deutsche Börse einen Rückgang von 3.30%, während Fresenius Medical Care um 3.59% fiel. Scout24 ist mit einem Minus von 4.64% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Anstieg von 5.67% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 5.49% und Hochtief, das um 3.48% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den MDAX-Flopwerten.

    MDAX Flopwerte

    Evonik Industries fiel um 2.71%, während K+S einen Rückgang von 4.10% verzeichnete. Redcare Pharmacy ist mit einem Minus von 7.75% der größte Verlierer im MDAX.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt Evotec mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.76%, gefolgt von KSB Vz. mit 8.25% und SUESS MicroTec, das um 6.19% zulegte. Diese Werte zeigen eine herausragende Performance im Vergleich zu den Flopwerten des SDAX.

    SDAX Flopwerte

    Energiekontor fiel um 2.51%, während Springer Nature um 3.09% und Douglas um 3.17% zurückgingen. Diese Unternehmen zeigen eine schwächere Entwicklung im Vergleich zu den Topwerten.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX: Evotec führt mit 8.76%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 6.19% und HENSOLDT mit 5.49%. Diese Werte belegen die Stärke im Technologiesektor.

    TecDAX Flopwerte

    Deutsche Telekom verzeichnete einen Rückgang von 1.80%, während AIXTRON um 2.35% und Nagarro um 2.45% fielen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Topwerten.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 3.33%, gefolgt von Microsoft mit 1.76% und Salesforce mit 1.61%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.

    Dow Jones Flopwerte

    Unitedhealth Group fiel um 2.47%, während Caterpillar um 2.60% und JPMorgan Chase um 2.67% zurückgingen. Diese Unternehmen zeigen eine schwächere Performance im Vergleich zu den Topwerten.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Intel mit einem Anstieg von 8.79% hervor, gefolgt von CrowdStrike Holdings mit 5.21% und Datadog mit 5.11%. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.

    S&P 500 Flopwerte

    Universal Health Services fiel um 5.22%, während Vistra um 6.06% und Seagate Technology Holdings um 7.86% zurückgingen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Topwerten.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Nebenwerte glänzen, Dow Jones schwächelt Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     