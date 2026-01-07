Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Nebenwerte glänzen, Dow Jones schwächelt
Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.
Foto: Scout24 SE
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Nebenwerteindizes zulegen konnten. Der DAX notiert derzeit bei 25.129,77 Punkten und liegt damit 0,65 Prozent im Plus. Noch etwas stärker zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen deutschen Werte: Er steigt um 0,83 Prozent auf 32.024,08 Punkte. Am besten läuft es im deutschen Markt für die kleineren Unternehmen: Der SDAX gewinnt 1,22 Prozent auf 17.956,59 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Auch der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, präsentiert sich fest und legt um 0,98 Prozent auf 3.794,27 Punkte zu. In den USA zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average gibt leicht nach und steht bei 49.354,77 Punkten, ein Minus von 0,22 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen behaupten und steigt moderat um 0,17 Prozent auf 6.956,42 Punkte. Insgesamt verlaufen die Märkte damit zweigeteilt: Während die deutschen Indizes – insbesondere Nebenwerte und Technologiewerte – deutlich im Plus liegen, zeigt sich der US-Leitindex Dow Jones schwächer, während der S&P 500 nur leicht zulegen kann.
DAX TopwerteZalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.78% an, gefolgt von Rheinmetall mit 4.45% und MTU Aero Engines, das um 3.46% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.
DAX FlopwerteAuf der anderen Seite verzeichnete die Deutsche Börse einen Rückgang von 3.30%, während Fresenius Medical Care um 3.59% fiel. Scout24 ist mit einem Minus von 4.64% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Anstieg von 5.67% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 5.49% und Hochtief, das um 3.48% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den MDAX-Flopwerten.
MDAX FlopwerteEvonik Industries fiel um 2.71%, während K+S einen Rückgang von 4.10% verzeichnete. Redcare Pharmacy ist mit einem Minus von 7.75% der größte Verlierer im MDAX.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Evotec mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.76%, gefolgt von KSB Vz. mit 8.25% und SUESS MicroTec, das um 6.19% zulegte. Diese Werte zeigen eine herausragende Performance im Vergleich zu den Flopwerten des SDAX.
SDAX FlopwerteEnergiekontor fiel um 2.51%, während Springer Nature um 3.09% und Douglas um 3.17% zurückgingen. Diese Unternehmen zeigen eine schwächere Entwicklung im Vergleich zu den Topwerten.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX: Evotec führt mit 8.76%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 6.19% und HENSOLDT mit 5.49%. Diese Werte belegen die Stärke im Technologiesektor.
TecDAX FlopwerteDeutsche Telekom verzeichnete einen Rückgang von 1.80%, während AIXTRON um 2.35% und Nagarro um 2.45% fielen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Topwerten.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 3.33%, gefolgt von Microsoft mit 1.76% und Salesforce mit 1.61%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.
Dow Jones FlopwerteUnitedhealth Group fiel um 2.47%, während Caterpillar um 2.60% und JPMorgan Chase um 2.67% zurückgingen. Diese Unternehmen zeigen eine schwächere Performance im Vergleich zu den Topwerten.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Intel mit einem Anstieg von 8.79% hervor, gefolgt von CrowdStrike Holdings mit 5.21% und Datadog mit 5.11%. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.
S&P 500 FlopwerteUniversal Health Services fiel um 5.22%, während Vistra um 6.06% und Seagate Technology Holdings um 7.86% zurückgingen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den starken Topwerten.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte