First Mining meldet sozioökonomische Analyse für das Goldprojekt Springpole

7. Januar 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten sozioökonomischen Analyse (die „aktualisierte Analyse“) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Springpole (das „Projekt“ oder „Springpole“) in der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben. Die im November 2024 bei den entsprechenden Behörden Ontarios und Kanadas eingereichte endgültige Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltprüfung („EA/EIS“) enthielt eine Analyse des Nutzens des Projekts. Diese Analyse wurde auf Grundlage der kürzlich gemeldeten aktualisierten Vormachbarkeitsstudie (die „PFS“) überarbeitet. Die aktualisierte Analyse von WSP Canada Inc. demonstriert den erheblichen Nutzen für das regionale Umfeld des Projekts, für Ontario und für Kanada.

„Wir freuen uns, die Ergebnisse der sozioökonomischen Analyse für Springpole bekannt geben zu können, denn sie belegen das Potenzial des Projekts, sich zu einem der größten Wirtschaftsmotoren im Nordwesten Ontarios für mehrere Generationen zu entwickeln“, so Dan Wilton, CEO von First Mining. „Das Projekt wird Milliarden von Dollar an Staatseinnahmen erwirtschaften, Hunderte von Arbeitsplätzen und Karrieremöglichkeiten in der Region schaffen, beträchtliche Auftragsmöglichkeiten für regionale und indigene Unternehmen schaffen und zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Wirtschaft Ontarios und Kanadas Milliarden von Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Springpole ist ein einzigartiges Gold- und Silberprojekt, das ungeahnte Chancen eröffnen sowie Infrastrukturverbesserungen für die indigenen und örtlichen Gemeinschaften ermöglichen wird.“

Die aktualisierte Analyse berücksichtigt die sozioökonomischen Auswirkungen während der Bau-, der Betriebs- und der Stilllegungsphase. Das Projekt ist angesichts des aktuellen Goldpreises und unter Berücksichtigung direkter, indirekter und induzierter Beschäftigungsmöglichkeiten in der Lage, 3.340 Arbeitsplätze in jedem Baujahr sowie 5.910 Arbeitsplätze in jedem Betriebsjahr zu schaffen, was insgesamt mehr als 67.000 Personenjahren entspricht. Darüber hinaus wird das Projekt voraussichtlich zu mehr als 7 Milliarden $ an Steuereinnahmen für die Regierungen führen und 15 Milliarden $ zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.