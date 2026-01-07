    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fourier präsentiert auf der CES den GR-3 vor, einen humanoiden Roboter der nächsten Generation für den Pflegebereich

    LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Fourier, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich proaktiver KI, war dieses Jahr zum ersten Mal auf der CES vertreten und stellte seinen bahnbrechenden humanoiden Roboter GR-3 erstmals in den Vereinigten Staaten vor. GR-3, der erste „Care-Bot" in Originalgröße des Unternehmens, soll durch durchdachtes Design, fortschrittliche Wahrnehmung und zugängliche Intelligenz neue Möglichkeiten in der Mensch-Roboter-Interaktion eröffnen.

    GR-3 welcomed visitors with cheering dance at CES 2026

    Ein praktischer Blick auf den GR-3 auf der CES

    Am Fourier-Stand können die Besucher den GR-3 aus nächster Nähe erleben. Das Erlebnis ist spielerisch, warmherzig und intuitiv gestaltet.

    Die Besucher können sich mit GR-3 auf natürliche Weise unterhalten, berührungsbasierte Interaktionen ausprobieren oder an leichten, spielerischen Aktivitäten teilnehmen, die die Fähigkeit des Roboters zu erkennen, zu verstehen und zu reagieren demonstrieren. Den ganzen Tag über führt GR-3 geplante Tanzvorführungen durch, die seine flüssigen Ganzkörperbewegungen, sein Gleichgewicht und seine Ausdruckskraft unterstreichen. Die Besucher können den GR-3 auch in Live-Schachpartien herausfordern und beobachten, wie der Roboter das Brett wahrnimmt, seine Züge plant und in Echtzeit reagiert.

    Der Stand bietet einen Einblick in die Zukunft der humanoiden Interaktion: persönlicher, anpassungsfähiger und präsenter im Alltag.

    GR-3 – Entwickelt für Fürsorge und Verbindung

    GR-3 wurde erstmals im August 2025 vorgestellt und repräsentiert eine neue Generation humanoider Roboter, die für menschenzentrierte Szenarien entwickelt wurden. Mit einer Größe von 165 cm und 55 Freiheitsgraden kombiniert der Roboter kompakte Technik mit einem weichen, freundlichen Äußeren, das in Wohnungen, öffentlichen Räumen, gewerblichen Umgebungen und betreuten Einrichtungen zugänglich wirkt.

    Das Herzstück des GR-3 ist das multimodale Interaktionssystem „Full-Perception" von Fourier, das visuelle, akustische und taktile Sensorik integriert. Der GR-3 kann Stimmen lokalisieren, die Bewegungen von Benutzern verfolgen, subtile Berührungen erkennen und angemessen reagieren. Eine hybride Entscheidungsarchitektur, die schnelle reflexive Steuerung mit fortschrittlicher Sprachmodell-Argumentation verbindet, ermöglicht es dem Roboter, Absichten zu interpretieren und sein Verhalten auf natürliche, menschenzentrierte Weise anzupassen.

    Der GR-3 wurde für wichtige Momente entwickelt: von gemeinsamen Gesprächen bis hin zu emotionaler Bestätigung, von routinemäßigen Interaktionen bis hin zu unterstützender Begleitung.

    Ein kleinerer Begleiter, der auf denselben Ideen basiert

    Neben dem GR-3 stellt Fourier ein Konzept für einen Begleitroboter in Puppengröße vor, der auf derselben Designsprache und Charakterpersönlichkeit basiert.. Das kleine, verspielte und reaktionsschnelle Konzeptmodell kann wie eine Sammlerfigur bekleidet und personalisiert werden. Es lotet neue Möglichkeiten für KI-gesteuerte Begleitroboter aus und bietet alltägliche Präsenz, Kreativität und Komfort in kompakter Form.

    Obwohl sich das Konzept noch in der Entwicklung befindet, spiegelt es die Überzeugung von Fourier wider, dass sinnvolle Interaktion in jeder Größenordnung möglich ist.

    Eine Vision für menschenzentrierte Robotik

    Der erste Auftritt von Fourier auf der CES markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansion des Unternehmens. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf proaktive KI-Robotik – von Kernkomponenten und Hardware bis hin zu verkörperter KI und Interaktionsintelligenz – mit dem Ziel, humanoide Roboter wirklich nützlich und weit verbreitet zu machen.

    Durch die Konzentration auf menschenzentrierte Szenarien möchte Fourier Roboter entwickeln, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch fürsorglich sind – Begleiter, die in realen Umgebungen Unterstützung, Wärme und sinnvolle Interaktion bieten.

    Serin Chen
    Senior PR Manager, Fourier
    si.chen@fftai.com

    Visitors played chess game with GR-3 at CES 2026

     

    Fourier GR-3 and the doll-size companion robot prototype

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856122/9f1e8b0a6de0ab741c0e1afc788ac1c6.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856123/IMG_9108.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856124/IMG_9044.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fourier-prasentiert-auf-der-ces-den-gr-3-vor-einen-humanoiden-roboter-der-nachsten-generation-fur-den-pflegebereich-302655457.html





