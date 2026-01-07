    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie weiter aufwärts - +4,56 % - 07.01.2026

    Am 07.01.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +4,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Rheinmetall Aktie weiter aufwärts - +4,56 % - 07.01.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.01.2026

    Mit einer Performance von +4,56 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.824,50, mit einem Plus von +4,56 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,36 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um +12,25 % gewonnen.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,25 %
    1 Monat +13,97 %
    3 Monate -8,36 %
    1 Jahr +189,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die kürzlich auf 1.825 Euro gestiegen ist. Geopolitische Spannungen und technologische Fortschritte im Wasserstoffbereich werden als treibende Kräfte für die Nachfrage identifiziert. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, mit Erwartungen, dass der Kurs über 1.800 Euro bleibt. Insiderkäufe werden als weiteres positives Signal für die zukünftige Entwicklung der Aktie gewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,67 Mrd. € wert.

    Dax über 25.100 Punkte - Auch MDax-Lauf stark


    Der Dax hat zur Wochenmitte seinen Rekordlauf fortgesetzt. Dabei übersprang er nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten, sondern stieg bis über 25.100 Punkte. Konjunkturdaten, darunter Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft sowie die …

    DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Nebenwerte glänzen, Dow Jones schwächelt


    Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.

    Dax legt zu - Zalando und Rheinmetall gefragt


    Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.122 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +4,44 %
    +12,25 %
    +13,97 %
    -8,36 %
    +189,90 %
    +719,86 %
    +1.910,66 %
    +2.843,79 %
    +78.557,75 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



