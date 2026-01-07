Zalando - Aktie legt am 07.01.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +4,42 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,51€, mit einem Plus von +4,42 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der Kurs der Zalando Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um -2,73 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat +2,93 % 3 Monate -8,46 % 1 Jahr -23,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Zalando Aktie, die sowohl Anstiege als auch kritische Rückmeldungen zu ihrem Geschäftsmodell und den hohen Rücksendekosten erfährt. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Anstiegs und erwarten mögliche negative Nachrichten über die Weihnachtsumsätze, was die Unsicherheit über die zukünftige Performance der Aktie verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,70 Mrd. € wert.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.