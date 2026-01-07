    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Siemens Aktie heute im Plus (256,75€) - 07.01.2026

    Am 07.01.2026 ist die Siemens Aktie, bisher, um +3,05 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Mit einer Performance von +3,05 % konnte die Siemens Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 256,75. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens einen Gewinn von +2,34 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +4,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens einen Anstieg von +4,79 %.

    Siemens Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,79 %
    1 Monat +6,76 %
    3 Monate +2,34 %
    1 Jahr +30,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Siemens Aktie, die kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Analysten bewerten die Aktie optimistisch, insbesondere aufgrund der Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz. Es wird jedoch auch angemerkt, dass die Aktie hinter dem DAX zurückbleibt und sich in einer Seitwärtsbewegung befindet. Die positiven Nachrichten über neue Technologien könnten das langfristige Investitionspotenzial der Aktie stärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,24 Mrd. € wert.

    Dax über 25.100 Punkte - Auch MDax-Lauf stark


    Der Dax hat zur Wochenmitte seinen Rekordlauf fortgesetzt. Dabei übersprang er nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten, sondern stieg bis über 25.100 Punkte. Konjunkturdaten, darunter Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft sowie die …

    Dax legt zu - Zalando und Rheinmetall gefragt


    Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.122 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    +2,97 %
    +4,79 %
    +6,76 %
    +2,34 %
    +30,03 %
    +82,95 %
    +104,43 %
    +227,80 %
    +224,38 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610



