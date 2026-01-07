Siemens Aktie heute im Plus (256,75€) - 07.01.2026

Mit einer Performance von +3,05 % konnte die Siemens Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 256,75€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens einen Gewinn von +2,34 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +4,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens einen Anstieg von +4,79 %.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,79 % 1 Monat +6,76 % 3 Monate +2,34 % 1 Jahr +30,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Siemens Aktie, die kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Analysten bewerten die Aktie optimistisch, insbesondere aufgrund der Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz. Es wird jedoch auch angemerkt, dass die Aktie hinter dem DAX zurückbleibt und sich in einer Seitwärtsbewegung befindet. Die positiven Nachrichten über neue Technologien könnten das langfristige Investitionspotenzial der Aktie stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,24 Mrd. € wert.

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.