Heute am 07.01.2026: SAP Aktie im Fokus

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 209,15€, mit einem Plus von +2,78 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der Kurs der SAP Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,95 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -3,10 % erlebt.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,10 % 1 Monat -5,03 % 3 Monate -12,95 % 1 Jahr -14,54 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,94 Mrd. € wert.

SAP, Nestle, Bayer und Beiersdorf: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und …

EQS Preliminary announcement financial reports: SAP SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements SAP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG …

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.