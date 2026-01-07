First Majestic Silver Corporation - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,66 % - 07.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Majestic Silver Corporation Aktie. Mit einer Performance von -6,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,89 %, geht es heute bei der First Majestic Silver Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Majestic Silver Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,98 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Majestic Silver Corporation Aktie damit um +7,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,98 %. Im Jahr 2026 gab es für First Majestic Silver Corporation bisher ein Plus von +7,06 %.

First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat +21,98 % 3 Monate +43,98 % 1 Jahr +180,54 %

Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Es gibt 491 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,33 Mrd. € wert.

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.