    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlug Power AktievorwärtsNachrichten zu Plug Power

    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plug Power - Aktie unter Druck -5,08 % - 07.01.2026

    Am 07.01.2026 ist die Plug Power Aktie, bisher, um -5,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Plug Power - Aktie unter Druck -5,08 % - 07.01.2026
    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

    Plug Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Mit einer Performance von -5,08 % musste die Plug Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Plug Power Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Plug Power abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -44,02 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um +20,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Plug Power um +20,53 % gewonnen.

    Plug Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,53 %
    1 Monat +8,13 %
    3 Monate -44,02 %
    1 Jahr -33,46 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Plug Power Aktie, die in den letzten Tagen um 24% gestiegen ist. Die Marktkapitalisierung wird positiv bewertet, und viele hoffen auf eine Überschreitung der 2 Euro-Marke. Gleichzeitig gibt es Bedenken bezüglich einer wichtigen Ankündigung am 29. Januar 2026, die den Kurs negativ beeinflussen könnte. Die Mitglieder fordern kontinuierlich gute Nachrichten, um das Vertrauen in die Aktie zu stärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Plug Power eingestellt.

    Zur Plug Power Diskussion

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

    Gelingt 2026 die Trendwende?


    2025 war ein halbwegs versöhnliches Jahr für die Plug Power-Aktie. Nach dem massiven Kursverfall der Vorjahre schloss das Wasserstoffunternehmen das vergangene Börsenjahr nur noch mit einem kleinen Verlust ab. Heißt das, dass Anleger langsam mit einer Trendwende der Plug Power-Aktie rechnen dürfen? Ein wichtiger Deal mit Walmart Bevor ich mich an einer Antwort auf diese […] The post Plug Power-Aktie: Gelingt 2026 die Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

    KI-Energiehunger und Dekarbonisierung: So positionieren sich Siemens Energy, CHAR Technologies und Plug Power als Profiteure


    Die globale Energiewende steckt in einem paradoxen Wettlauf: Während der Strombedarf durch KI und Elektrifizierung explodiert, muss die Dekarbonisierung gelingen. Diese Kollision erzeugt einen Milliardenmarkt für Unternehmen, die fundamentale …

    Plug Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    -5,76 %
    +20,53 %
    +8,13 %
    -44,02 %
    -33,46 %
    -83,93 %
    -93,97 %
    +12,83 %
    -96,93 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Plug Power - Aktie unter Druck -5,08 % - 07.01.2026 Am 07.01.2026 ist die Plug Power Aktie, bisher, um -5,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     