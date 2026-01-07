Plug Power - Aktie unter Druck -5,08 % - 07.01.2026

Mit einer Performance von -5,08 % musste die Plug Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Plug Power Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Plug Power abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -44,02 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um +20,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Plug Power um +20,53 % gewonnen.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,53 % 1 Monat +8,13 % 3 Monate -44,02 % 1 Jahr -33,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Plug Power Aktie, die in den letzten Tagen um 24% gestiegen ist. Die Marktkapitalisierung wird positiv bewertet, und viele hoffen auf eine Überschreitung der 2 Euro-Marke. Gleichzeitig gibt es Bedenken bezüglich einer wichtigen Ankündigung am 29. Januar 2026, die den Kurs negativ beeinflussen könnte. Die Mitglieder fordern kontinuierlich gute Nachrichten, um das Vertrauen in die Aktie zu stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.