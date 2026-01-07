HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 07.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,87 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,10€, mit einem Plus von +6,87 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,54 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +11,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,85 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +11,80 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,80 % 1 Monat +18,85 % 3 Monate -27,54 % 1 Jahr +143,03 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die kürzlich Kurssteigerungen von bis zu 17% verzeichnet hat. Analysten erwarten, dass das Unternehmen von steigenden Aufträgen im Rüstungssektor profitiert, während technische Analysen wichtige Widerstandsniveaus identifizieren. Die fundamentale Bewertung wird durch die Innovationskraft und die hohe Nachfrage nach militärischen Technologien gestützt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,08 Mrd. € wert.

