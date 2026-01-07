    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 07.01.2026

    Am 07.01.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +6,87 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,87 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,10, mit einem Plus von +6,87 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,54 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +11,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,85 %. Im Jahr 2026 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +11,80 %.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,80 %
    1 Monat +18,85 %
    3 Monate -27,54 %
    1 Jahr +143,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die kürzlich Kurssteigerungen von bis zu 17% verzeichnet hat. Analysten erwarten, dass das Unternehmen von steigenden Aufträgen im Rüstungssektor profitiert, während technische Analysen wichtige Widerstandsniveaus identifizieren. Die fundamentale Bewertung wird durch die Innovationskraft und die hohe Nachfrage nach militärischen Technologien gestützt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,08 Mrd. € wert.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +6,87 %
    +11,80 %
    +18,85 %
    -27,54 %
    +143,03 %
    +247,98 %
    +465,56 %
    +424,70 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
