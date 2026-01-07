Hochtief - Aktie gewinnt kräftig - 07.01.2026

Mit einer Performance von +4,26 % konnte die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +2,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 371,60€, mit einem Plus von +4,26 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +39,94 % bei Hochtief.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +6,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +6,18 %.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,18 % 1 Monat +13,39 % 3 Monate +39,94 % 1 Jahr +170,96 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,86 Mrd. € wert.

Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.