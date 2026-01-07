ENI - Aktie stürzt ab - 07.01.2026

Die ENI Aktie ist bisher um -3,65 % auf 15,712€ gefallen. Das sind -0,596 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der ENI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,712€, mit einem Minus von -3,65 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ENI ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf Öl, Gas und erneuerbare Energien spezialisiert hat. Es zählt zu den größten der Branche und konkurriert mit BP, Shell und anderen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in nachhaltiger Energie und seine starke Präsenz in Afrika.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ENI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,09 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ENI Aktie damit um +1,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,39 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

ENI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,39 % 1 Monat +2,07 % 3 Monate +8,09 % 1 Jahr +19,92 %

Informationen zur ENI Aktie

Es gibt 3 Mrd. ENI Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,47 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im E-Stoxx 50.

ENI Aktie jetzt kaufen?

Ob die ENI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.