    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    ENI - Aktie stürzt ab - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ENI Aktie bisher Verluste von -3,65 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ENI Aktie.

    Besonders beachtet! - ENI - Aktie stürzt ab - 07.01.2026
    Foto: Eni S.p.A.

    ENI ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf Öl, Gas und erneuerbare Energien spezialisiert hat. Es zählt zu den größten der Branche und konkurriert mit BP, Shell und anderen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in nachhaltiger Energie und seine starke Präsenz in Afrika.

    ENI aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.01.2026

    Die ENI Aktie ist bisher um -3,65 % auf 15,712 gefallen. Das sind -0,596  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der ENI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,712, mit einem Minus von -3,65 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.533,25€
    Basispreis
    3,99
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.332,37€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ENI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,09 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ENI Aktie damit um +1,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,39 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    ENI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,39 %
    1 Monat +2,07 %
    3 Monate +8,09 %
    1 Jahr +19,92 %

    Informationen zur ENI Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ENI Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,47 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im E-Stoxx 50.

    ENI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ENI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ENI

    -3,62 %
    +0,82 %
    +1,26 %
    +7,64 %
    +19,78 %
    +17,97 %
    +78,90 %
    +24,46 %
    +181,57 %
    ISIN:IT0003132476WKN:897791



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ENI - Aktie stürzt ab - 07.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die ENI Aktie bisher Verluste von -3,65 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ENI Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     