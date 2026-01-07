US-Regierung veröffentlicht neue Ernährungsrichtlinien

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr Proteine, Obst, Gemüse und Vollkorn - weniger Alkohol, Zucker und hochverarbeitete Lebensmittel: Die US-Regierung hat neue Ernährungsrichtlinien veröffentlicht. "Meine Botschaft ist klar: Esst echtes Essen", sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Die tägliche Ernährung soll den Richtlinien zufolge demnach hauptsächlich aus Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Milch- und Vollkornprodukten bestehen. Bei Zucker, Alkohol und hochverarbeiteten Lebensmitteln solle sich zurückgehalten werden.