    US-Regierung veröffentlicht neue Ernährungsrichtlinien

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr Proteine, Obst, Gemüse und Vollkorn - weniger Alkohol, Zucker und hochverarbeitete Lebensmittel: Die US-Regierung hat neue Ernährungsrichtlinien veröffentlicht. "Meine Botschaft ist klar: Esst echtes Essen", sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

    Die tägliche Ernährung soll den Richtlinien zufolge demnach hauptsächlich aus Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Milch- und Vollkornprodukten bestehen. Bei Zucker, Alkohol und hochverarbeiteten Lebensmitteln solle sich zurückgehalten werden.

    Es handelt sich dabei um nicht bindende Empfehlungen, an denen sich allerdings beispielsweise Schulen und andere öffentliche Einrichtungen orientieren. Übergewicht und damit einhergehende gesundheitliche Probleme sind in den USA ein großes Problem.

    Die neuen und deutlich kürzeren Richtlinien unterscheiden sich in einigen Punkten von den bisherigen. So wurde bisher in den USA beispielsweise empfohlen, den Verzehr von Fleisch von Säugetieren wie Rindfleisch zu reduzieren. Größtenteils aber stimmen die Empfehlungen mit denen der meisten Wissenschaftler überein./cah/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
