    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hyundai Mobis und Qualcomm unterzeichnen umfassende Vereinbarung zur Zusammenarbeit an SDV-Architekturen für ADAS

    • Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) auf der CES 2026 zur gemeinsamen Entwicklung integrierter Automobillösungen für aufstrebende Märkte
    • Hyundai Mobis steigert Leistung, Effizienz und Stabilität von Fahrerassistenzsystemen durch den Einsatz des Snapdragon Ride Flex System-on-Chip von Qualcomm
    • Die Vereinbarung geht über die ADAS-Entwicklung hinaus und umfasst die Bereitstellung umfassender SDV-Lösungen auf Basis der Snapdragon-Automobiltechnologien

    LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis und Qualcomm Technologies Inc. gaben heute bekannt, auf der CES 2026 eine umfassende Vereinbarung unterzeichnet zu haben, um gemeinsam Lösungen der nächsten Generation für Software-Defined Vehicles (SDV) und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zu entwickeln.

    Hyundai Mobis CI

    Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MOU) fand am 7. Januar (PST) am Messestand von Hyundai Mobis statt. An der Zeremonie nahmen Jung Soo-Kyung, Executive Vice President und Leiter der Automotive Electronics Business Unit bei Hyundai Mobis, sowie Nakul Duggal, Executive Vice President und Group General Manager für Automotive, Industrial, Embedded IoT und Robotics bei Qualcomm Technologies Inc., teil.

    Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Hyundai Mobis und Qualcomm Technologies gemeinsam integrierte Lösungen entwickeln, die speziell auf die Anforderungen aufstrebender Märkte zugeschnitten sind. Gleichzeitig streben die Partner an, globale Liefermöglichkeiten zu erschließen, indem sie die Kompetenzen von Hyundai Mobis in den Bereichen Systemintegration, Sensorfusion und Wahrnehmung mit der führenden System-on-Chip-(SoC)-Technologie von Qualcomm Technologies kombinieren.

    Den Auftakt der Kooperation bildet die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher Fahr- und Parklösungen auf Basis des Snapdragon Ride Flex SoC. Diese Innovationen richten sich an schnell wachsende Märkte wie Indien, in denen die Einführung von ADAS über verschiedene Fahrzeugsegmente hinweg zunimmt und zugleich die Nachfrage nach SDV-fähigen Architekturen steigt. Für zukünftige SDV-Anwendungen werden beide Unternehmen zudem an integrierten Lösungen der nächsten Generation arbeiten, die die standardisierte Softwareplattform von Hyundai Mobis mit den Snapdragon-Automobiltechnologien von Qualcomm Technologies verbinden, um Leistung, Effizienz und Stabilität weiter zu verbessern.

    Darüber hinaus richtete Hyundai Mobis auf der CES 2026 einen privaten Ausstellungsbereich exklusiv für eingeladene internationale Kunden aus. Dies unterstreicht die Strategie des Unternehmens, sein Auftragsportfolio auf neue Geschäftsfelder wie Robotik, SDV-Lösungen und Halbleiter auszuweiten und dabei verstärkt auf gezielte, qualitativ hochwertige Kundenkontakte zu setzen. Während der viertägigen Messe besuchten mehr als 200 Vertreter führender Kunden aus Nordamerika und Europa den Stand zu vertiefenden Gesprächen.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-und-qualcomm-unterzeichnen-umfassende-vereinbarung-zur-zusammenarbeit-an-sdv-architekturen-fur-adas-302654466.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Hyundai Mobis und Qualcomm unterzeichnen umfassende Vereinbarung zur Zusammenarbeit an SDV-Architekturen für ADAS Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) auf der CES 2026 zur gemeinsamen Entwicklung integrierter Automobillösungen für aufstrebende MärkteHyundai Mobis steigert Leistung, Effizienz und Stabilität von Fahrerassistenzsystemen durch den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     