    Polen offen für Bundeswehrsoldaten bei Waffenstillstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Sikorski offen für Bundeswehrsoldaten in Polen.
    • Präsenz deutscher Soldaten in Polen bereits etabliert.
    • Friedenssicherung auf NATO-Boden nahe Ukraine geplant.
    PARIS (dpa-AFX) - Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat sich gegenüber einer möglichen Entsendung von Bundeswehrsoldaten in sein Land zur Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine aufgeschlossen gezeigt. Im Rahmen verschiedener Missionen seien Bundeswehrsoldaten schon seit Jahren in Polen im Einsatz, sagte Sikorski nach Beratungen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Deutschland, Jean-Noël Barrot und Johann Wadephul, im Format des sogenannten "Weimarer Dreiecks" in Paris. Eine Präsenz von Bundeswehrsoldaten auf polnischem Boden wäre insofern keine Neuigkeit.

    Bei einer gemeinsamen Übung vor einigen Jahren in Polen habe ein deutscher General sogar eine polnische Panzerbrigade befehligt und umgekehrt ein polnischer General eine deutsche Brigade, sagte Sikorski. Der Minister dankte Deutschland ausdrücklich für die Präsenz deutscher Soldaten zur Absicherung des für die Unterstützung der Ukraine wichtigen Flughafens bei Rzeszow im Südosten Polens im vergangenen Jahr.

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Dienstag erstmals die Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenssicherung in Aussicht gestellt - nicht in der Ukraine selbst, aber auf Nato-Boden nahe der Grenze. Wenn es zu einem Waffenstillstand und einer Friedensüberwachungsmission komme, hätten sich bereits zahlreiche Länder zu Vorbereitungsmaßnahmen in Polen bereit erklärt, darunter insbesondere Frankreich, sagte der polnische Außenminister. Die konkreten Beratungen dazu würden dann aber von den Generalstäben der beteiligten Länder geführt./bk/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
