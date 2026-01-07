    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul erinnert USA wegen Grönland an UN-Charta

    PARIS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die USA angesichts ihrer Androhung einer möglichen Übernahme der zu Dänemark gehörenden Arktis-Insel Grönland an die Prinzipien der Vereinten Nationen erinnert. "Die in der UN-Charta festgeschriebenen Prinzipien der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unterverletzlichkeit der Grenzen müssen eingehalten werden", verlangte der CDU-Politiker in Paris bei einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski.

    An dem Treffen nahm auch Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar teil. Das "Weimarer Dreieck" war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden.

    Wadephul: Über Sicherheit in der Arktis in Nato-Rahmen reden

    Über das Schicksal Grönlands entschieden die Grönländerinnen und Grönländer und das Königreich Dänemark, zu dessen hohe Hoheitsgebiet die Insel gehöre, betonte Wadephul. Alle Fragen, die die Sicherheit im arktischen Raum beträfen, müssten "natürlich im Nato-Rahmen besprochen werden". Es gebe die Bereitschaft, darüber offen im Bündnis zu diskutieren.

    Er freue sich, dass sein US-Kollege Marco Rubio, mit dem er gemeinsam mit Barrot am Vortag telefoniert habe, "jetzt auch angekündigt hat, über derartige Fragen mit der Regierung des Königreichs Dänemark zu sprechen. Das ist mit Sicherheit sinnvoll und unterstützenswert", sagte Wadephul.

    Auf die Journalistenfrage, ob es das Ende der Nato bedeuten würde, wenn die USA militärisch gegen Grönland vorgehen würden, sagte Wadephul: "Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir auf das Engste zusammenstehen und dass dieses Bündnis genau das bleiben wird, was es immer war": das erfolgreichste Verteidigungs- und Defensivbündnis der Welt.

    Barrot an USA: Einschüchterungsversuche müssen aufhören

    Barrot sagte, wie die dänische Ministerpräsidentin kürzlich betont habe, stehe Grönland nicht zum Verkauf und könne nicht einfach übernommen werden. "Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man Louisiana kaufen oder verkaufen konnte. Diese Einschüchterungsversuche müssen also aufhören." Dänemark könne auf die Solidarität der europäischen Länder zählen./bk/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
