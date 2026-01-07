Dow dreht nach Rekordjagd ins Minus - Nasdaq legt zu

Ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und Erfolg wünsche ich hier schon mal allen, die nicht so viel lesen wollen





Monatsbericht Dezember 2025

Käufe:

Sixt. VZ leicht aufgestockt und verbilligt (erwarte eine höhere Dividende, da die E- Auto Abschreibung einmalig war)

Equinor ( Höhere Dividende ggÜ. VW ; das Russlandgas wird wohl nicht mehr in die EU kommen. seit Monaten kaufen die Franzosen neue Erschließungen auf; Equinor legt die neuen Energien nicht still und wird dort dann wohl auch keinen weiteren (USA) abschreibe bedarf haben; die Gasspeicher sind nicht voll; Deutschland will nun Gaskraftwerke bauen und Österreich hatte bisher 80 % Russengas und braucht Ersatz; daher glaube ich an steigende Gaspreise und höheres Volumen. )

BELLEVUE GOLD LTD (Ein heißes Eisen ins Depot gelegt; Erichsens Spekulation auf Übernahme bei Risiko der weiteren Verwässerung und Probleme beim Start mit großem Hedge in Australien)

Redeia (Kauf zu Handelszwecken vom Viatrisverkauf; im unteren Bereich mit Teildividende im Januar)

Opera (als ADR) gekauft; bei rund 5,3 % Dividende ist das Ziel erst einmal 15 € ; danach evtl. 20 €

Abgespalten:

Magnum Ice creame

Verkäufe:

VW ( VZ) (verkauf des 2. Handels mit 14 % Gewinn; Gewinn in Aktien gehalten; Geld für Equinorkauf verwendet)

Viatris (Teilverkauf zur Gewinnmitnahme ; Verkauf nach Dividendenex; Gewinn des 3. Handels in Aktien belassen)

KAP (manchmal fragt man sich selbst, was einen geritten hat, so einen Scheiß zu kaufen, Verlustmitnahme)

Am Monatseinkommen beteiligten sich

Nippon Sanso, Pfizer (2 Depots), Enbridge (2 Depots), Terumo, CAPITAL STHWEST CORP, Diageo, AGNC Investment, Pan American Silver, Paypal, Avista, APPLE HOSPITALITY REIT, Coca Cola, Amcor PLC, MPC Container Ships, BP Plc, REALTY INC. CORP, Agnico Eagl, Newmont Corporation, Enagas, Midcap Financial Investment, FS KKR Capital, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Kraft Heinz, Imperial Brands

Sowie die Reste von

Aflac, Unilever, Wheaton Precisios Metals, 3M, Avista, Viatris, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining, Stanley Black& Decker, Shell, Newmont Corporation, Public Storeage, T ROWE PRICE GROUP,

Was noch geschah:

Fresnillo - meine Reste sind nun ausgebrochen. Eingekauft zu unter 8 bis 5,xx und in reichlicher Menge habe ich den Zwischenanstieg zur vollen Gewinnmitnahme vor Jahren auf 15 € leider verpasst und schaute mir mit einem Teil die 6,xx € noch einmal an. daher war ich beim derzeitigen Anstieg vorsichtiger. Da die Firma auf den Junior überging lagen leider einige Jahre dazwischen, in denen Mexico sich verschlechterte. Der Stream wurde nicht weiterverfolgt, die neue Mine verzögert in Betrieb genommen , eigene Projekt nicht zugleich verfolgt. Da die Effizienz der Firma sich nicht verbesserte, beschloss ich den fraktionierten Ausstieg der dann ab 12 € begann. Nach dem derzeitigen Ausbruch liegt nun ein mentaler Stopp Loss um die 24 €, den es auch reißen kann, da die Vola recht groß ist. Erhöhe den Stopp Loss auf 30 €

Was mich zum Ausstieg verleitet, ist halt die geringe Dividende und die die Vola des Silbers.

Sixt. VZ; ob nun Sixt VZ der richtige Kandidat für meine Idee ist (on top), weiß ich nicht. Meine Idee: In Griechenland zur Krise fielen alle Aktien, darunter auch ein Coca Cola Abfüller, der nur in Athen gelistet war, (derzeit Schweiz) sein Umsätze jedoch meist außerhalb von Griechenland machte. Genau so etwas suche ich für ehemalig Deutsche Aktien ; Sixt hat einen großen Europaanteil und einen wachsenden US Markt, Schaeffler hat mehr als 50 % in Indien (Tochter), dazu USA und Ungarn. Ich bin wie @ der Meinung, dass Deutschland in eine starke Krise kommt. Die zu hohen Energiepreise sind nicht nur einmalig weltweit, sondern auch gewollt. Die einen wollen Deutschland verarmen, um andere reicher zu machen (Karl Marx) , Frankreich sieht in einem schwachen Deutschland einen Wettbewerbsvorteil für Frankreich (Industrieministerin), die "Umweltschützer" wollen uns für einen bessere Umwelt deindustrialisieren, andere für denBeweis, dass Kapitalismus nicht funktioniert, und die Antideutschen hassen uns einfach. Merz biedert sich an und versucht nur mit einem guten Eindruck durchzukommen und Kanzler zu bleiben. Bernecker und andere glauben auch, dass das nicht klappt. Gerade erst kam der Chef vom Wirtschaftsverband dazu. Somit bleibt die Frage, ob die Börse hier nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Dort soll mein Gewinnextra liegen.

Kennt Ihr mehr Firmen, die in Frage kommen?

ETF - USD Emerging Markets Government Bond UCITS

WKN A143JQ bzw. ISIN IE00BZ163L38 ) kam ins gemeinsame Depot- Danke

Diageo überraschte mich positiv mit der Dividende, da ich nach dem Ex Tag verkaufte.

Dividendenerhöhung:

Pan American Silver erneut erhöht von 0,17 auf 0,2 CAD

Altria von 1,02 (4)$auf 1,06 (4) $

Snam erhöht den Januar Abschlag leicht

Abbott Laboratories von 0,58 (4) auf 0,63 (4) $

Dividendenausfall: Bei Nokian Renkaat entfällt wohl die 2. Dividende





Der kumulative Jahresertrag liegt bei 7,6 %

Die Bargeld Quote bei fast 0

Die Dividende liegt nun diesen Monat höher als VJ ; das Gesammtjahr ist 100 € drüber.

Das Jahr 2025

Ich habe stark in $ Papiere investiert, da alle anderen Einkommen auf € laufen.

Somit hat die $ Stärke mich in € stark getroffen.

Weiter kam eine 75 % Dividenden Kürzung von Fortitude Gold hinzu, welche ich stark übergewichtet habe.

Auch BIRCHCLIFF ENERGY (ehemals 9,8%) kürzte zum 2. mal die Dividende und wurde kostenpflichtig entsorgt. Birchcliff war auch übergewichtet.

MPC Container Ships hat die Dividende rund halbiert ( ist auch übergewichtet)

Die bis Oktober hinzugefügten Japaner sind im geringen Dividendenbereich angesiedelt, bei geringem Verschuldungsgrad und guter P/O jedoch mit Potenzial.

Ab Oktober habe ich verstärkt auf Dividende gesetzt und begann die Aufholjagt.

Neben den Glück bei der Spectris Übername lief die Aktienleihe ordentlich.

CCP hat letztes Jahr die Liquidation beschlossen und ordentlich ausgeschüttet. Wenn ich das berücksichtige, habe ich das VJ Dividenden Niveau stark übertroffen. Sonst gerade mal so erreicht.

Von 2020 bis 2025 habe ich nun als kumulative Ertrag im Hauptdepot 52,87 %

Somit habe ich dieses Jahr zum Markt und zu meinem Durchschnitt unter per formt.

Das werde ich verbessern! Helfen wird dabei, dass ich schon Aktien gekauft habe, die jedoch erst in 2026 Dividende zahlen.

Im ersten Nebendepot lagen überwiegend Silber und Goldminen, sowie Edelmetall-Streamer.

Einen Teil habe ich dieses Jahr auf Avista, Stroeer, APPLE HOSPITALITY und FDJ UNITED umgeschichtet. Der Ausstieg war am Teilhöhepunkt und der Einstieg Mist.

Das Depot läuft im Silber und Goldbereich zufriedenstellend.

Mein 2. Nebendepot hat den Schaden von den Russen 2020 und Fonterelli (übergewichtet) fast aufgeholt.





Alles in allem: Unter 7% ist Verlust.



